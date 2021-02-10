И одна из подобных инициатив недавно стала настоящим мировым трендом – речь идёт о Созидательном обществе, к которому уже присоединились миллионы человек по всему миру. В чём их загадка и одновременно успех – давайте выясним вместе.Для начала – краткий экскурс в наши дни. Современный мир полон парадоксов, акцент на эгоцентризме зашкаливает во всех сферах жизни, рейтинги рекламы зачастую становятся важнее человеческой жизни – это тот итог, к которому цивилизация подошла в XXI веке. Однако все мы люди и у всех у нас есть потребность не только в том, что навязывают некоторые потребительские СМИ, но и в стабильности, безопасности прежде всего. А также в здоровье для близких и конечно же в самореализации творческого начала. В конце концов, все мы родом из детства и попросту соскучились по обществу взаимоуважения, мира и гармонии – а раз это уже сформировавшийся общественный запрос, значит, согласно эволюционной поступательной ветви развития, найдутся и возможности, способные воплотить всё вышесказанное в жизнь.Есть масса примеров в истории человечества, когда люди жили мирно, не воевали и при этом достигали максимума в развитии. Женщины были счастливы, дети сыты и в безопасности, мужчины следовали истинному предназначению – созидали на благо общества и дружили. Неудивительно, что, будучи яркими примерами, именно эти исторические вехи стали фундаментом для построения созидательного формата общества уже в наши дни. Среди примеров мирного сосуществования миллионов людей на огромных пространствах можно отметить Кукутень-Трипольскую цивилизацию (середина 5-го тысячелетия до н. э. – 2650-е годы до н. э.). Эта загадочная культура оставила богатое духовное наследие, археологические раскопки поражают символизмом и глубиной миропонимания предков.ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ ИСТОРИЯСреди других примеров можно отметить огромное количество палеолитических венер – скульптур фигурок женщин, найденных по всему миру. Люди ценили созидательное женское начало, мир и диалог гораздо выше, чем что бы то ни было. Во главе угла было развитие человека как личности, его внутренний мир. Еще один пример – огромное количество мегалитических сооружений, построение которых даже в наше время абсолютно невозможно и над предназначением которых ломают головы лучшие умы современности. Скептики возразят – какое это имеет отношение к веку сверхскоростных автомагистралей и беспроводного интернета. Всё просто – данное историческое наследие является прямым доказательством того, что фундаментальный выбор человечества жить как люди, как разумный Человек в высшем понимании этого слова, являлось нормой.Именно на этом, на крепком фундаменте исторического наследия, базируются основы Созидательного общества – восемь основ, которые являются опорами для моста, перекинутого из потребительского общества в созидательный формат взаимоотношений. Все восемь основ были сформулированы в результате многочисленных соцопросов и интервью по всей планете – волонтёры Международного общественного движения «АЛЛАТРА» приняли участие в огромном количестве культурных мероприятий, а также самостоятельно инициировали сотни круглых столов, десятки онлайн-конференций. В восьми основах Созидательного общества неслучайно во главе угла стоит ценность жизни Человека – это то, без чего немыслимо человеческое существование в принципе. И люди об этом конечно же знали, но по какой-то причине забыли.Волонтёрские инициативы в действительности являются настоящим двигателем прогресса, сподвигают задуматься о ключевых и важных вещах, вдохновляют позитивными примерами. Судите сами – волонтёрами себя считали в различное время многие ученые-изобретатели (Никола Тесла и др.), писатели и поэты (Антон Чехов и др.), мастера-ремесленники, врачи и медсестры, и просто обыкновенные люди, которым не безразлична окружающая жизнь. В наше время происходит тоже самое – люди объединяются и стремятся улучшить мир в меру сил и возможностей. И кто, как не они, знают цену своему личному времени, каждой минутке, проведённой с пользой для общего дела. А ведь у каждого имеются свои повседневные хлопоты и заботы, семьи и работа, но вместе с тем постепенно, шаг за шагом, происходит чудо и реализуется созидательный формат общества не на словах, а на деле.В наш век быстрых коммуникаций и сверхскоростей позиция информирования – это самая честная и правильная позиция. Глядя на сверкающие витрины магазинов, блеск дорогих машин и одновременную нищету миллиардов людей, поневоле приходит на ум сравнение с канувшими в лету цивилизациями прошлых эпох – от римской империи до прочих иных, где пропасть между людьми из-за внешней атрибутики успешности всё увеличивалась, пока не достигла кульминационной точки. И если с уроками истории всё более-менее понятно, то у современного времени есть один существенный плюс, который может нивелировать любое проявление бесчеловечности и перевернуть монаду мышления с парадигмы «свой-чужой» на «я для общества – общество для меня».Не секрет, что общество созидания и взаимоуважения начинается с каждого из ныне живущих людей. И для этого достаточно лишь быть смелыми и открытыми, открытыми прежде всего новым идеям, которые в глобальном масштабе способны вывести наконец человечество из потребительского тупика. Сейчас, в ХХI веке, практически у каждого есть на руках телефон – а значит, увеличивается возможность информирования всех остальных, кто по тем или иным причинам пока ещё не знает об идее созидательного мира. Ведь современные волонтёры – это прежде всего информационные волонтёры, которые в череде всё ускоряющегося времени находят минутку-другую для оповещения своих близких, друзей и знакомых о самом важном, что только можно представить.ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНОЕсть несколько существенных факторов, которые в полной мере позволяют раскрыть всю суть важности происходящих в обществе перемен. Во-первых, это климатический фактор, который усугубляется с каждым годом. Достаточно посмотреть сводки погоды по всему миру, чтобы убедиться в этом. Во-вторых, это климатические беженцы – уже сейчас их насчитывается сотни миллионов. Стоит задаться вопросом – лишившись всего, куда пойдут эти люди, старики, женщины и дети? И насколько принимающая сторона окажется готова к этому? В-третьих, это фактор потребительского формата общества, который активно культивируется в масс-медиа, кинотеатрах, везде. При потребительском формате общества люди следуют инстинктам и, позабыв о своём лице, в критический момент делают массу фатальных поступков.Именно потребительский формат общества является тем фактором, который разобщает нас, как цельное человечество, на части. Однако всё в руках самих людей и возможность исправить ситуацию всё-таки существует. Более того, именно волонтёры на сегодняшний день показывают тот самый удивительный пример единения, который всем так необходим. Примечательно, что по данным ООН количество добровольцев в мире, с учетом тех людей, которые уделяют волонтёрской деятельности по несколько дней в год, насчитывается до 1 млрд человек.Теперь осталось малость – найти друг друга, проинформировать о созидательном тренде и о том, что можно жить без насилия и без войн. По факту, политики давно не справляются и не могут наладить диалог между странами. Но имея такой инструмент как Интернет, люди уже давно, самостоятельно, без директив и указок сверху, объединяются и проводят глобальные международные конференции.ИНФОРМИРОВАНИЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО11 мая 2019 года состоялась первая волонтёрская международная конференция «Общество. Последний шанс»: 140 стран мира, сотни тысяч онлайн-подключений, сотни стриминговых платформ, 7 языков синхронного перевода. И всё это благодаря усилиям волонтёров. Затем 20 декабря 2020 года состоялась вторая глобальная онлайн-конференция «Созидательное общество. Вместе мы можем»: 180 стран мира, миллионы онлайн-подключений, тысячи стриминговых платформ и уже 35 языков синхронного перевода. Люди озвучили реалии сегодняшнего дня и сказали на весь мир, что выбор Созидательного общества – это то, что сегодня хочет каждый человек. Ведь во всех культурах есть образ идеального мира, в котором люди хотят жить – и это мир, о котором говорили все величайшие пророки во все времена. Теперь пришло время, когда мы, как разумная цивилизация, можем воплотить всё это в реальность.20 марта 2021 года (в 15:00 по Гринвичу) состоится третья онлайн-конференция, инициированная волонтёрами по всему миру. Она так и называется – «Созидательное общество. О чём мечтали пророки». Подключиться может каждый человек, из любой точки планеты.Узнать мнения людей со всего мира о созидательном формате общества и присоединиться к участию в уникальной волонтёрской инициативе можно на официальном сайте. На этом же сайте опубликована статья «Основы Созидательного общества и этапы его построения». Передача «Созидательное общество» с участием Игоря Михайловича Данилова можно посмотреть по данной ссылочке. Любые идеи, вопросы и предложения можно написать на почту: info@allatraunites.com. Другую сопутствующую информацию можно узнать в соцсетях по хештегам: #СозидательноеОбщество #allatraunites