Общество 8 февраля 2021 13:42

«Резкий рост заболеваемости возможен в конце февраля и в марте»: Почему в Татарстане не снимают коронавирусные ограничения

По словам сотрудников Роспотребнадзора республики, эпидсезон еще не заершен