«Резкий рост заболеваемости возможен в конце февраля и в марте»: Почему в Татарстане не снимают коронавирусные ограничения

В Татарстане в январе 2021 года было зарегистрировано 2762 новых случая новой коронавирусной инфекции, что на 6% меньше, чем в декабре 2020 года. Об этом сообщила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.Заболеваемость сохраняется на стабильном уровне, и в первую неделю февраля ежедневно регистрировалось в среднем 85 случаев. В январе каждый третий случай заболевания протекал в легкой и бессимптомной форме, каждый четвертый – в форме внебольничной пневмонии, доля тяжелых случаев составила 3,3%.Заболеваемость среди граждан старше 65 лет возросла на 34%. Что стало, по словам Марины Трофимовой, следствием новогодних каникул и хождением в гости. Доля внутрисемейных заражений также возросла до 73%.Новая коронавирусная инфекция регистрировалась на всей территории республики, выше среднереспубликанского показателя заболеваемость в 13 муниципальных районах. При этом наиболее высокие показатели – в Высокогорском, Пестречинском, Камскоустьинском районах и в Казани. Трофимова просила глав этих районов обратить внимание на соблюдение мер профилактики среди населения и в организациях.В наступившем году в республике проводится много массовых мероприятий в том числе международных. О каждом мероприятии Управление Роспотребнадзора по РТ уведомлено, всем даны рекомендации и предписания, обеспечены строгий контроль и соблюдение антиковидных мер.- Все мероприятия проходят в штатном режиме и без чрезвычайных ситуаций, - сказала Трофимова.В январе сотрудниками Роспотребнадзора проверено 2430 объектов – нарушения выявлены в 124.- Под пристальным вниманием, особенно в новогодние каникулы, были объекты сферы развлекательных услуг. Проверено 208 объектов, в большинстве из них созданы безопасные условия труда работников и обслуживания клиентов. Но на некоторых объектах Бугульмы и Елабуги профилактические меры не соблюдались, - сообщила Марина Трофимова.Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ напомнила: по поручению президента Татарстана продолжается контроль за соблюдением антиковидных мер в образовательных организациях. После новогодних каникул проверено 370 детских садов, школ. Выявлены нарушения в 35 организациях в 11 муниципальных районах. Наибольшее количество нарушений – это отсутствие антисептиков для обработки рук детей и персонала (антисептики должны быть в наличии с запасом на 5 рабочих дней).- Мы видим, что наметилась тенденция к снижению заболеваемости Covid-19, и многие регионы спешат снимать ограничения, - сказала Марина Трофимова. – Но сезон подъема ОРВИ еще не завершен, и резкий рост заболеваемости возможен в конце февраля и в марте. Поэтому в республике пока сохраняется действующий режим ограничений. На формирование и усиление достаточного уровня иммунитета после начатой вакцинации тоже нужно время. Наряду с соблюдением всех профилактических мер наша главная задача – привести иммунизацию против Covid-19 оперативно, широко.Отметим, что всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 16720 случаев коронавируса. 13227 человек выздоровели. 291 житель Татарстана умер от Covid-19.Продолжается прививочная кампания против коронавируса. Так, провакцинированы уже 21245 человек.