Ровно год прошел с того момента, как жители Набережных Челнов будто отправились в путешествие в прошлое лет на шесть. Основным видом общественного транспорта вновь стали маловместительные маршрутки.Дело в том, что в начале февраля 2020 года МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вынужден был вернуть ПАО “КАМАЗ” 190 автобусов марки НЕФАЗ. Причиной этого стали долги предприятия по лизингу. Директор \\"КАМАЗа\\" Сергей Когогин тогда раскритиковал мэрию города, отметив, что в те не способны организовать пассажирские перевозки. «КАМАЗ» даже обращался в Арбитражный суд Татарстана, но после пошел на мирное соглашение.Долгие месяцы после этого местные жители могли только мечтать о просторном общественном транспорте, так как на замену большим автобусам 8 февраля 2020 года вышли тесные маршрутки. “Газели” начали курсировать на маршрутах №№ 2, 3, 11, 10, 21 и 26. Ситуацию обещали исправить в максимально короткие сроки, но в планы властей вмешалась пандемия коронавируса.Пандемия повлияла, конечно, на все моменты нашей жизни, в том числе и связанные с транспортом. Произошло колоссальное снижение пассажиропотока и тот имеющийся транспорт, который был на тот момент, это 300 автобусов и 73 трамвайные единицы, были задействованы не полностью. Это, конечно, сказалось и на потерях перевозчиков, и на экономических моделях.- План по большим автобусам мы не закрываем, он остается. В любом случае мы будем работать! - пообещал глава Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов.Шло время, а ситуация не менялась. Людской гнев крепчал. В социальных сетях горожане буквально ежедневно жаловались на неудобства - в маршрутках было сложно ездить с детскими или инвалидными колясками, а в час пик и без них было слишком мало места. Некоторые также обращали внимание на манеру вождения водителей “Газелей”.- Это ужас! В погоне за заработком совсем не думает, что везет живых людей! Пассажиров буквально кидало по всему салону при поворотах и резких торможениях. В мыслях было, \\"доехать бы живыми и невредимыми\\". А ведь едут в городском транспорте пожилые люди и пассажиры с детьми. Поэтому, если нет острой необходимости скорее уехать, в газель не садимся! - лишь один из недовольных комментариев, которые местные жители оставляли в официальном сообществе администрации Набережных Челнов.Местные власти обещали, мол совсем скоро все изменится. В сентябре мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев заявил, что уже сформирована финансовая схема, по которой общественный транспорт будет куплен. Следующим этапом должна была быть встреча местного руководства с представителями завода по производству больших автобусов. Маршрутки бы уступили им свое место в конце осени, но нет.И вот только в начале декабря новый транспорт начал поступать в Набережные Челны. Сначала прибыли десять новых минских автобусов, а после - власти Москвы подарили городу 40 своих “ЛиАЗов”.Жители Набережных Челнов буквально каждый день заваливают соцсети вопросами о том, когда же уже \\"столичные подарки\\" начнут возить пассажиров. В мэрии города стараются успокоить людей. Сейчас последние проходят диагностику, после чего их можно будет зарегистрировать и через аукцион передать местным перевозчикам. В Исполкоме автограда пообещали, что столичные автобусы начнут обслуживать горожан уже в феврале. А к весне городские перевозчики приобретут еще десять новых “МАЗов”.