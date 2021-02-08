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Отмена занятий в школах Татарстана 9 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу

Из-за морозов возможна отмена занятий в школах Татарстана 9 февраля 2021 года
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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