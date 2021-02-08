Отмена занятий в школах Татарстана 9 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу

Из-за резкого похолодания возможна отмена занятий в школах Татарстана 9 февраля 2021 года. Помимо этого, Минобранауки республики рекомендует образовательным учреждениям временно приостановить перевозку детей школьными автобусами, а также выезды учащихся за пределы городов и сел..Тем временем, п прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 9 февраля ожидается малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет в пределах от -24 до -29, а при прояснениях до -36, днем - от -18 до -23. На дорогах гололедицаНапомним, что при -23 градусах отменяются уроки в начальных классах сельских школ, при -25 - в начальных классах городских школ и 5-9 классах сельских школ, при -27 - в 5-9 классах городских школ, при - 30 - в старших классах сельских школ, при -32 - в старших классах городских школ. Занятия физкультурой на улице же допускаются лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза для младшеклассников и десяти градусов мороза для старшеклассников.