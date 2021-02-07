“Администрации как всегда не успевают”: зампред Заксобрания Ульяновской области решил помочь коммунальщикам в борьбе с гололедом

Из-за резких перепадов температур на дорогах Ульяновска образовался гололед. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из-за резких перепадов температур на дорогах Ульяновска образовался гололед. Субботу, 6 февраля, заместитель председателя Законодательного собрания региона Василий Гвоздев провел, обрабатывая подходы к городским медучреждениям специальной смесью. Так он решил помочь коммунальщикам и местным жителям.

Гвоздев поручил чиновникам Ульяновска привести дороги в порядок к понедельнику. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Администрации как всегда не успевают, людям идущим в поликлиники от этого не легче, - заметил депутат на своей странице в социальной сети.

Вместе с ним тропинки и тротуары песком посыпали и другие волонтеры.

- Благодарю всех, кто сегодня тратит своё личное время и ресурсы на благое дело. Обращаюсь к чиновникам Ульяновска - до понедельника подходы к школам, поликлиникам , больницам должны быть обработаны! - написал Василий Гвоздев.

Осенью 2020 года Гвоздев по выходным работал водителем в поликлинике, чтобы помочь врачам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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