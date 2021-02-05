ТУДА, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ АГРОМАШИНЫ

Ознакомительную поездку в Ростов-на-Дону, на производственную площадку крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники организовала компания «Таросмашинери», официальный дилер Ростсельмаш по РТ. Возможность своими глазами увидеть, как рождаются комбайны, получили 18 представителей сельского хозяйства республики. Аграрии вернулись домой под большим впечатлением.

Знакомство с производством началось с презентации обширной линейки техники, выпускаемой на Ростсельмаш. Далее гостям предложили оценить мощность и комфортабельность трактора RSM 2375. А после увлекательного тест-драйва татарстанцы прошли по всем основным этапам производства техники, начиная со штамповки комплектующих и заканчивая сборочным конвейером. Экскурсанты заглянули и в центрально-логистический комплекс, а также в Музей техники. Визит завершился в Академии Ростсельмаш общением аграриев с конструкторами и руководителями предприятия.

По итогам экскурсии представители Татарстана отметили, что очное знакомство с компанией для них очень ценно. Оно помогло убедиться в высоком качестве выпускаемых агромашин, а также лучше разобраться в возможностях новой сельхозтехники.

Один из участников делегации, Нафис Галимгараев, и. о. начальника УСХиП Актанышского района, доволен визитом:

«Поездка очень понравилась. Мы побывали на производственных участках. Узнали о научном подходе не только к конструкции техники, но и к материалу. Поразил цех, где производят жестяные детали, с японскими и немецкими станками. Обычно в таких цехах занято много рабочих. А тут пара молодых человек - и всё. И шума нет.

Наши руководители хозяйств из Актанышского района поехали, потому что заинтересовались кормоуборочной техникой. А именно модельным рядом серии RSM F. Эти агромашины прошли уже два года испытаний и отвечают нашим требованиям. Два хозяйства пригонят комбайны уже в марте.

В конце мы около четырех часов обсуждали каждую модель техники, новинки, изюминки. Конструкторы записывали все наши пожелания. Была очень дружеская атмосфера. Поэтому большое спасибо коллективу Ростсельмаш».

К слову, большинство используемых на полях РТ комбайнов и тракторов - производства Ростсельмаш.

- Ростсельмаш для нашей республики стратегический партнер, - заявил во время отдельного визита на предприятие неделей раньше замминистра сельского хозяйства Республики Татарстан Рафаэль Фаттахов. - Продукция компании составляет 62% зерноуборочного парка, но мы хотим увеличить это число до 75 - 80 процентов в ближайшее время. Компания Ростсельмаш в свою очередь готова поддержать планы Правительства Республики Татарстан по обновлению машинно-тракторного парка.