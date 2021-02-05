Антонина Герасименко: «Проблемы со зрением были как обухом по голове - я не смогла подготовиться»

Фото: пресс-службы НИБФ «Ярдэм»

Сегодня своими впечатлениями делится Антонина Герасименко, которая приехала на реабилитацию не просто издалека, а очень издалека - из города Шимановска Амурской области, который с Казанью разделяет около 5 тысяч километров.

«В ИТОГЕ Я СПРАВИЛАСЬ»

- Приехала сюда прицельно: узнала о курсах фонда «Ярдэм» полтора года назад, и внук по моей просьбе выяснил телефон, - рассказывает Антонина. - Недавно я созвонилась с сотрудниками, узнала о предстоящих курсах. Я приготовилась ждать, и вдруг звонок: есть возможность начать учиться через неделю, участвовать в месячной программе, которая начинается 26 января. Конечно же, я согласилась! И быстрей покупать билеты.

Проблемы со зрением у Антонины начались в 38 лет. Она стала хуже видеть, а со временем у нее осталось только периферическое зрение, центральное же поле зрения выпало полностью:

- Наследственная дегенерация сетчатки. Для меня это было просто обухом по голове. Я, конечно, знала, что отец плохо видит, но не думала, что это и меня коснется. Так что никак не подготовилась в плане профессии и прочего. Но думаю, что в итоге я справилась с ситуацией.

Антонину спасло то, что оказалось много работы дома: появились внуки.

- Это были 90-е: денег нет, родителям нужно работать и работать. Я всех ребятишек вынянчила с года-полутора лет до садика. Да и в садиковское время сидела с ними во время простуд, чтобы родители не брали больничные. Сейчас у меня уже шестеро внуков, младшим 6 лет и 3 года. И один правнук! - гордится Антонина.

«ПО СРАВНЕНИЮ СО СЛЕПЫМИ Я ВООБЩЕ ЗРЯЧАЯ!»

Увлечений у Антонины много, про это она даже написала стишок:

«Я на пенсии сижу.

Время зря не провожу:

И танцую, и пою,

И стихи я сочиняю,

И в клуб любителей поэзии хожу».

- Мне очень хотелось приехать на реабилитационные курсы в «Ярдэм», потому что здесь дело не ограничивается обучением чтению по методу Брайля или другим важным вещам - общеразвивающая программа тоже есть. Мне интересно было познакомиться с мусульманской, татарской культурой. От спектакля (в Татарском академическом театре Камала) я была просто в восторге! А как интересно рассказывает преподаватель на уроках истории Татарстана! - восклицает Антонина. - А вообще я хочу улучшить свою компьютерную грамотность, постоянно ведь происходят обновления в программах для слепых и слабовидящих. Кстати, именно на реабилитационных курсах когда-то я смогла воспользоваться компьютером в первый раз.

Побывала их группа и на концерте «От всей души» в ДК железнодорожников в казанском поселке Юдино, который подготовила инклюзивная творческая лаборатория «Луч» («Люди, умеющие чувствовать»). Артисты с ограниченными возможностями здоровья читали стихи, исполняли танцевальные номера и песни военных лет.

Участники курсов реабилитации посмотрели концерт, подготовленный инклюзивной творческой лабораторией «Луч». Фото: пресс-службы НИБФ «Ярдэм»

- Я не удержалась и попросила разрешения потанцевать. Я ведь по сравнению со слепыми вообще зрячая, - улыбается Антонина. Она рассказывает, что занималась спортивно-оздоровительными танцами, но из-за пандемии занятия прекратились. Тем ценнее для нее и других инвалидов по зрению такие выходы в свет, и за это особая благодарность организаторам курсов.

Благодаря своей социальной значимости проект «Видеть и слышать сердцем» одержал победу во втором конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества-2020. Программа курсов реализуется за счет средств гранта и собственных средств фонда, формирующихся из пожертвований неравнодушных людей.