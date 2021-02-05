Администрацию нацмузея Татарстана заподозрили в миллионом мошенничестве

По версии следствия, при подготовке выставки К 100-летию ТАССР куда-то налево ушли три миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К 100-летию ТАССР правительство региона в 2019 году заказало в нацмузее республики выставку «История Татарстана с древнейших времен и до наших дней». Экспозиция вызвала большой интерес у местных жителей и туристов. Во время путешествия по музею в 2020 году можно было ознакомиться с историей Татарстана. Общая стоимость создания выставки превысила 50 миллионов рублей.

Но, как выяснили сотрудники полиции и ФСБ Татарстана, во время подготовки экспозиции из выделенных бюджетных денег более трех миллионов рублей ушли куда-то не туда, а скорее всего в чей-то личный карман.

А после проверки деятельности музея счетной палатой Татарстана и вовсе были возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество в крупном размере" и "Мошенничество с помощью электронных средств платежа". Расследованием занимается МВД республики. Сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

По его информации, под подозрением оказались уже бывший директор нацмузея Татарстана Гульчачак Назипова и его главный художник Тимур Матвеев. Именно их подписи стоят на официальных документах - актах приемо-сдаточных работ во время обновления экспозиции.