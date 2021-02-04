До -30 градусов: после плюсовой температуры Татарстан ожидают морозы

Холодный арктический воздух начнет проникать в регион уже в эту субботу. Фото: Анна ШИПИЛИНА

Татарстан сейчас находится в теплом секторе западного циклона, а уже в пятницу, 5 февраля, он окажется под влиянием смещающегося с юго-запада активного циклона. Поэтому ожидается очень теплая и влажная погода с температурами около 0 градусов и выше, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, ночью местами пройдет небольшой снег, в том числе и мокрый, в отдельных районах возможны даже туман и гололед. Ночью температура воздуха будет в пределах от -4 до +1, днем ожидается от 0 до +3 градусов, а также дождь, морось и сильный ветер порывами 15-20 м/с. На дорогах сильная гололедица.

- Оттепель и осадки смешанного характера могут привести к сходу снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей, - предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

В субботу, 6 февраля, циклон начнет отходить на восток и в республику будет поступать холодный арктический воздух. Прогнозируется снег, местами метель и сильный ветер порывами до 16 м/с. Ночью и днем столбики термометров будут показывать от -9 до -14 градусов, местами при прояснениях дело может дойти и до -21.

В воскресенье, 7 февраля, прогнозируется небольшой снег, ночью до -20 градусов, а днем до -22. В начале следующей недели, 8 и 9 февраля, в Татарстане похолодает еще сильнее. Каких-либо осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет в пределах от -20 до -25, при прояснениях до 30 градусов мороза, днем - от -17 до -23.