Потеряться — не значит пропасть: Билайн и «ЛизаАлерт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

В 2020 году поисковый отряд «ЛизаАлерт» получил 31 988 заявок на поиск пропавших людей со всех регионов России. 23 294 человек были найдены живыми, 2698 человека – погибшими, 1391 человек остались не найденными. В Казань и Республику Татарстан поступило 726 заявок на поиск пропавших людей, из них 522 человека найдены живыми, 64 человека – погибшими, 37 человек остались не найденными.

По статистике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в 2020 году от общего количества пропавших более 76% людей пропало или потерялось в крупных городах и небольших населенных пунктах, более 17% - в природной зоне (болота, горы, леса и т.д.). Мужчины теряются практически в 2 раза чаще, чем женщины. При этом наибольшее количество мужчин пропадает в возрасте от 30 до 40 лет. Особую категорию потерявшихся составляют люди старше 80 лет, поэтому «ЛизаАлерт» и Билайн рекомендуют использовать функции современных устройств для мониторинга родственников, которым может потребоваться помощь в связи с особенностями здоровья.

«Потеряться - не значит пропасть» – совместный сервис SMS-информирования Билайн и «ЛизаАлерт» по привлечению волонтеров в локальную зону проведения поисковых мероприятий. На сервис уже подписано порядка 70 000 человек в 57 регионах России. Билайн и «ЛизаАлерт» призывают всех абонентов сотовой связи вне зависимости от оператора, подписаться на получение бесплатных SMS-оповещений, чтобы помогать в поисках, которые проходят в непосредственной близости от их местоположения.

Также оператор специально для «ЛизаАлерт» организовал Горячую линию по поиску пропавших людей, которая работает с 2012 года. Только за 2020 год на нее поступило порядка 70 000 звонков.

Решение «Beeline AI - Поиск людей» (0+)*, анализирующее изображения с беспилотных летательных аппаратов и позволяющее в разы увеличить скорость анализа территории, обработало более 650 тыс. снимков. Всего отряд получил порядка 860 заявок на закрытие воздушного пространства на территории поиска. Силами группы просмотра и анализа отсмотрена площадь 336 квадратных километров, общая длина треков беспилотных летательных аппаратов, используемых на поисках, составила 15 тыс. км. Всего найдено 27 человек с воздуха.

Статистика предоставлена по данным внутренней аналитики ПСО «ЛизаАлерт» и ПАО «ВымпелКом».

*«Beeline AI — Поиск людей» — AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект.