Перерасчета не будет: в январе отопление в Татарстане подорожало на 8%

В декабре, если сравнивать с данными за ноябрь, в квартиры пришлось дать тепла больше на 31%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимние холода, которые продолжались около недели, дорого обойдутся жителям Татарстана. Из-за них в платежках за ЖКУ графа «отопление» подорожала на 8%, по сравнению с декабрем. Такие данные на пресс-конференции озвучил зам директора по биллингу и реализации электрической энергии физическим лицам АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин. По его словам, данный расчет был произведен после анализа ситуации в 40 жилых домах.

Так, вышло, что в том же декабре, если сравнивать с данными за ноябрь, в квартиры пришлось дать тепла больше на 31%. Естественно это существенно сказалось на платежках за коммуналку. Интересно что в 2019 году за этот же период подачу тепла пришлось увеличить всего на 13%.

В итоге за последний месяц 2020 года татарстанцам пришлось заплатить за горячие батареи на 30% больше, опять же по сравнению с предшествующим ноябрем.

Подобная ситуация произошла и в Башкирии. Тогда местные власти сделали людям перерасчет. В Татарстане, как заверил представитель АО «Татэнергосбыт» - Роберт Хабибуллин, такого не будет.

По его словам, анализ показал, что при передаче показаний счетчиков и начислении платы за отопление человеческого фактора в республике нет. Данные поступают автоматически.

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