Прокатись на коньках со скидкой 20%

Зима в этом году удалась на славу. Много снега и мороз. Значит, самое время заняться зимними видами спорта. Например, сходить на лыжах или покататься на коньках. Второе можно сделать в самом центре города, да еще и со скидкой.

Стратегическим партнером катка на Кремлевской набережной в Казани является национальная платежная система «Мир». Поэтому все держатели карт «Мир» могут сэкономить 20% от стоимости билета или проката инвентаря. Предложение действует до конца сезона.

Каток у стен Казанского Кремля – один из самых длинных в Европе. Его протяженность составляет более 1000 метров. На территории работают два павильона проката коньков и павильон для входа со своим инвентарем.

График работы проката коньков:

- в будние дни – с 16 до 23 часов;

- в выходные и праздничные дни - с 12 до 23 часов (технический перерыв - с 16 до 18).

Стоимость посещения:

- 200 рублей в час при условии проката коньков (требуется документ, удостоверяющий личность);

- 50 рублей в час со своими коньками.

Стоимость посещения с картой «Мир»

- 160 рублей в час при условии проката коньков (требуется документ, удостоверяющий личность);

- 40 рублей в час со своими коньками.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Вся информация о работе катка есть на официальном сайте - https://kremlinnab.ru/ или в тематических группах в социальных сетях.