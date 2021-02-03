"Бузова на подходе?": Что фанаты говорят о переходе экс-игрока "Рубина" Тарасова в любительский клуб

В "Рубине" Тарасов за год вышел на поле всего 13 раз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока в зимнее межсезонье в российском футболе не так много громких трансферов. Сейчас в основном внимание любителей этого вида спорта приковано к эпопее с возможным возвращением Квинси Промеса в "Спартак" и другим ориентировочным трансферам топ-клубов. Но одним из главным событий последних дней в итоге стал переход бывшего полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова в скромный "Сахалинец", выступающий в любительской лиге Москвы.

Сообщение о подписании соглашения появилось в официальной группе "Сахалинца" в Инстаграме. Там же любители футбола принялись обсуждать трансфер. Тут, как всегда мнения разделились.

Одни считают, что "Сахалинец" провернул отличный трансфер, другие не верят в то, что Тарасов хоть раз сыграет за клуб, третьи думают, что все это разыграно ради пиара команды, а четвертые и вовсе уверены, что Тарасов проиграет конкуренцию и будет во время матчей подавать игрокам мячи:

"Он же деревянный"

"Ему играть негде, не берут этого калеку никуда, хоть в сахалинце поиграет"

"Его на место болбоя берут?"

"Поздравляю, выгодное во всех смыслах приобретение"

"Да не перешел он сюда, чисто хайп, у него денег хватит, чтобы клуб ваш купить"

"Сахалинец, вы чем думаете? Товарищ сразу ногу сломает, а полироль для лавки и дешевле можно купить".

"Будет кому лавку греть"

"Бузова на подходе?"

"Главное, чтобы на поле звезду не включал, а наоборот показывал уровень"

"Да пусть играет, пацанам я думаю в кайф будет с опытным подвигаться"

Отметим, что в 2020 году Тарасов выступал за "Рубин". Играл, правда, только эпизодически. В 13 играх он так и не отметился результативными действиями. После расставания с "Рубином" Тарасов вернулся в Москву. Завершать карьеру 33-летний полузащитник не намерен. По его словам, сезон-другой он еще мог бы поиграть на высоком уровне. В "Сахалинце", кстати, не будут препятствовать уходу игрока, если ему поступит выгодное предложение.