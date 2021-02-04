Поволжская академия приглашает абитуриентов в гости

Осенью 2020 года традиция была нарушена из-за пандемии. И День открытых дверей и «Марафон факультетов» вуз провел в онлайн-формате. Несмотря на успех нового формата, как только ограничения были сняты, в академии вернулись к привычному Дню открытых дверей.

В субботу учебно-лабораторный корпус академии распахнет свои двери для абитуриентов. В 12.00 в концертном зале «Академия» перед гостями выступят и. о. ректора Рафис Бурганов и ответственный секретарь приемной комиссии вуза Данир Ислямов. Они расскажут об академии и условиях приема, а затем абитуриенты и их родители будут знакомиться с руководителями и преподавателями факультетов, кафедр и образовательных программ. Именно они более подробно расскажут об особенностях обучения и перспективах развития и трудоустройства по тем или иным специальностям. Далее гостей ждет экскурсия по общежитию академии в Деревне Универсиады.

Почему в академии решили вернуться к привычному формату встреч с абитуриентами? Об этом мы попросили рассказать Данира Ислямова.

- Сразу отмечу, что субботнее мероприятие, разумеется, будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Это касается и рассадки в зале и аудиториях, и обязательного ношения масок. К счастью, наш учебно-лабораторный корпус позволяет принять всех наших гостей, не нарушая учебного процесса и требований Роспотребнадзора. Что касается вашего вопроса... Да, онлайн-встречи с абитуриентами вызвали большой интерес, позволили нам достаточно подробно рассказать им о вузе, об условиях поступления, ответить на все вопросы, и мы продолжим такой формат взаимодействия с нашими абитуриентами и их родителями. Тем не менее мы всегда были за то, чтобы наши будущие студенты имели возможность познакомиться с академией и с тем, в каких условиях предстоит жить и учиться, не только через монитор компьютера. Ведь нам есть что им показать - наши аудитории, общежитие, спортивные залы. В наших планах и проведение традиционных встреч с абитуриентами на других объектах академии. Хочу обратить внимание тех, кто по каким-либо причинам не сможет принять участие в субботнем мероприятии, что мы не отказываемся от использования онлайн-технологий. Запланировали трансляцию Дня открытых дверей 6 февраля в Instagram, к тому же вся информация будет размещена в наших аккаунтах в сети Интернет и не только. Нам важно рассказать обо всех наших образовательных продуктах и возможностях. В том числе и о заочной форме обучения, и о магистерских программах. Мы постараемся донести до абитуриентов информацию всеми возможными способами.

Данир Рамилевич, какие-то изменения по сравнению с прошлым годом будут в приемной кампании?

- Да, конечно. Во-первых, планируется, что прием на бюджетные места по программе бакалавриата по направлению «Спорт» будет впервые осуществляться по видам спорта. Во-вторых, у нас в этом году объявлен прием на несколько новых образовательных программ. На факультете сервиса и туризма на бакалавриате открывается направление «Менеджмент» (профиль подготовки «Менеджмент в спортивной индустрии»). И на этом же факультете будут обучать по магистерской программе «Менеджмент» (профиль подготовки «Управление спортивными и социальными проектами»). На кафедре педагогики и психологии с этого года начинается прием на магистерскую программу по профилю «Психология физической культуры и спорта». Некоторые важные изменения внесены и в нашу внутреннюю систему учета индивидуальных достижений. В частности, с этого года дополнительные баллы получают спортсмены, добившиеся высоких результатов на турнирах по неолимпийским видам спорта.

Вы готовитесь проводить приемную кампанию в классическом формате?

- Мы готовы к любому развитию событий. При необходимости готовы вновь провести все процедуры в онлайн-формате. Все необходимая для этого инфраструктура находится в рабочем состоянии, она с успехом прошла испытание в период приемной кампании-2020.

Регистрация на День открытых дверей

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