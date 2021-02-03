Упавший в Греции самолет не имеет отношения к Казани

В последние дни никаких заявок на вылет частных самолетов по маршруту "Казань-Греция" не было. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в воскресенье, 31 января в Греции пропал с радаров двухместный самолет. Его искали несколько дней. Поиски осложнялись погодными условиями. В районе города Янина, где самолет пропал с радаров, шли дожди, но все же, обломки воздушного судна удалось найти утром 3 февраля.

Тогда же начала появляться информация о том, что рухнувший самолет вылетел из Казани. Ряд СМИ, не уточнив информацию, приписали место взлета столице Татарстана. Однако, никакого отношения к российской Казани данный самолет не имеет.

Сомнения закрались сразу. Во-первых, международные перелеты сейчас хоть и разрешены, но не между всеми странами. Во-вторых, в то, что маленький двухместный самолет мог пролететь почти три тысячи километров (именно такое расстояние от Казани до Греции - Ред.), верилось как-то с трудом.

Разгадка лежала на поверхности. В Греции есть практически своя Казань - город под названием Козани. Изучив сообщения греческих СМИ, все стало на свои места. Так, например в материале сайта newsbomb.gr, говоря о месте вылета, значилось Κοζ νη - именно так по-гречески пишется название того самого города Козани. Недалеко от городка с населением в 40 тысяч человек действительно есть аэродром.

На всякий случай корреспондент "Комсомолки" все же решил поинтересоваться у собственных источников в авиационной отрасли, может самолет все же и стартовал из Казани в сторону Греции. Но те сообщили, что в последние дни никаких заявок на вылет частных самолетов по маршруту "Казань-Греция" не было.