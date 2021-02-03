Мэр Ульяновска Сергей Панчин госпитализирован с коронавирусом

До этого у градоначальника коронавирусом заболела жена и он ушел на самоизоляцию. Фото: ulmeria.ru

Сегодня, 3 февраля, в Ульяновске был госпитализирован мэр города Сергей Панчин. Главврач ЦГБ Илья Медленко подтвердил, что градоначальник находится в больнице, но от подробных комментариев отказался, сославшись на закон о персональных данных.

Но сам Панчин еще в субботу в соцсетях написал, что вынужден уйти на самоизоляцию - его супруга была госпитализирована 20 января с коронавирусной инфекцией. С тех пор мэр работал дистанционно. А 28 января ему сделали тест на COVID-19 и он дал положительный результат. Через несколько дней Сергей Панчин стал задыхаться и сам вызвал медиков. "Скорая" увезла мэра в ковидный госпиталь Центральной городской больницы.

К слову, в то время как Панчин ушел на самоизоляцию, он успел заявить, что сделал себе первую инъекцию вакцины от коронавируса "Спутник V".