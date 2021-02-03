Правильный отдых в Казани – это когда можно совместить насыщенные деловые мероприятия с разнообразной культурной программой. И такое сочетание может предоставить только гостиница «Татарстан». По сути, это не просто номера, а целый комплекс.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Итак, что нам известно о гостинице «Татарстан»? Во-первых, этот трехзвездочный отель расположен не где-нибудь, а в историческом центре Казани. Рядом Казанский Кремль, исторической застройки XII века, главная мечеть Кул-Шариф, театры и музеи, а также основные государственные ведомства и министерства Татарстана.

Но не только исторической составляющей привлекает туристов гостиница «Татарстан». Около комплекса, причем в непосредственной близости, находятся одни из самых известных и популярных торговых комплексов города. Так, что после, скажем экскурсий, можно не только предаться хорошему шопингу, но и посетить, например, кинотеатр. И заметьте никуда для этого отдельно ехать не нужно. Все в шаговой доступности. Ну а если Вы все же решились на поездки по городу, то, мало того, что гостиница «Татарстан» расположена около станции метро «Площадь Тукая», так еще рядом имеются многочисленные транспортные развязки, по которым курсируют автобусы и троллейбусы.

НОМЕРА И БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Что же касается номеров гостиницы «Татарстан», то из них открывается великолепный вид на одну из центральных улиц города - пешеходную улицу Баумана, или как ее прозвали казанский арбат.

Всего комплекс предлагает 211 комфортабельных номеров в классическом стиле, но при этом с использованием современных материалов, а атрибуты национального декора добавляют им неповторимого колорита.

Что же выбрать? Так, гостям предлагается одно-, двухместные номера, номера «Люкс» и «Апартаменты».

Все они имеют уютную и тихую обстановку, в которой можно и хорошо поработать – имеется высокоскоростной интернет. А для деловых переговоров есть специально оборудованный конференц-зал.

Успешное заключение сделки в нем можно отметить в гостиничном ресторане «Татарстан». К слову, там завтрак проходит по системе «Шведский стол».

Стоит также отметить еще один не маловажный факт – гостям гостиницы «Татарстан», приехавшим на машине не нужно будет платить за парковку, для них она в отеле бесплатна.

Высокий уровень обслуживания, удовлетворение любых запросов гостей: от краткосрочного пребывания с деловым визитом до длительного отдыха с организацией экскурсионной программы на любой вкус - Все это Вы можете найти в гостинице «Татарстан» и все это является основой правильного отдыха в Казани.

ВНИМАНИЕ! Предусмотрены скидки на проживание групп.

КОНТАКТЫ ГОСТИНИЦЫ «ТАТАРСТАН»

Администратор тел.: (843) 238-83-79, 231-66-03

Бронирование номеров тел.: (843) 231-67-04

E-mail: tathotel@yandex.ru

Cайт гостиницы «Татарстан».

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