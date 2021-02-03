Заложил автомобиль ради интима: водитель из Уфы лишился в Татарстане 143 тысяч рублей

Похоже, что мужчина в стремлении получить желаемое готов был потратить все. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Казани пришел смущенный мужчина и рассказал, что стал жертвой мошенников. В воскресенье, 31 января, он на своей машине приехал из Уфы в Набережные Челны. Дорога была сложной, и водитель решил расслабиться в компании со «жрицей любви».

Объявление об услугах интимного характера он нашел в интернете, находясь на парковке торгового центра. Девушка «Катя» подтвердила, что готова к такой встречи за 2 000 рублей. Продиктовала адрес, и страждущий встречи с «Катей» мужчина помчался на встречу. Возле указанного дома он перезвонил девушке и перечислил предоплату, а заодно уточнил, не станет ли он жертвой обмана? «Катя» успокоила, и предложила поговорить с ее «менеджером», после этого клиенту пришлось общаться с незнакомцем «Кириллом».

Он потребовал оплатить «страховку для Кати» - вдруг с ней что-нибудь произойдет? Клиент послушно перевел еще 8,4 тысячи рублей, но перевод, как заявил «Кирилл», почему-то не прошел. Пришлось продублировать. Но и после этого встреча с «Катей» не состоялась. Ее «менеджер» под разными убедительными предлогами продолжал выкачивать из клиента деньги, пока они не закончились. В итоге мужчина ради интима решил заложить свой автомобиль. Для этого он приехал в Казань. Получил деньги и снова их перевел. Однако и тут встреча со «жрицей любви» отложилась. Только лишившись около 143 тысяч рублей, мужчина понял, что его обманули. Страсть, видимо, тут же погасла и он решил обратиться за помощью в полицию Казани.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УВД Казани. - Производится комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление лиц, совершивших данное преступление.

Отметим, что это еще не «рекорд». Так, в соседней Йошкар-Оле молодой человек так же хотел через интернет заказать проститутку. Для начала он перечислил 1 500 тысячи рублей предоплаты и 3 000 за аренду комнаты. Мошенники ему сообщили то же самое – платеж якобы не прошел. Дело дошло до того, что парень заложил в ломбард свой автомобиль. В итоге он не получил желаемого и лишился 327 тысяч рублей.