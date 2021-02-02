В Марий Эл рейсовый автобус улетел в кювет после столкновения с грейдером

Скриншот видео с места происшествия Фото: принтскрин видео.

Авария с участием общественного транспорта - рейсового автобуса, и снегоуборочной техники произошла 1 февраля в 17.30 на 9 километре местной автодороги "Куяр-Солнечный-Ронга". По предварительным данным, автобус по касательной задел снегоуборщик-грейдер, который на жесткой сцепке перевозил грузовой автомобиль. После столкновения автобус вылетел в кювет на несколько метров. Остановился он, увязнув в снегу.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС Марий Эл и "скорой помощи". Они смогли эвакуировать с места происшествия пострадавших - водителя и трех пассажиров.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.