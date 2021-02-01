Путешествуй с «Комсомолкой»: подписчики издания могут выиграть авиабилеты в Ярославль

С 1 февраля по 31 марта подпишись на газету «Комсомольская правда» сроком на 6 месяцев, и напиши четверостишье на тему «Почему я подписываюсь на Комсомолку», и высылай нам на Whats up +7 917 281 87 28.

Или отправляйте письмо в редакцию по адресу 420080, г. Казань, а\я 115, с пометкой «Конкурс»

Обязательно приложите фото абонемента.

Все стихотворения будут опубликованы на сайте www.kazan.kp.ru

А победитель получит сертификат на двоих на самолет от ЮВТАэро по направлению Казань – Ярославль (туда и обратно)*.

Достопримечательности Ярославля ждут вас!

Подведение итогов с 1 по 15 апреля на сайте www.kazan.kp.ru

*Конкурс длится с 1 февраля по 31 марта. Все подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и порядке их получения в положении о конкурсе или по телефону +7 917 281 87 28.