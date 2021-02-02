Звезда тик-ток Валя Карнавал: «Когда увидела список актеров сериала «Отпуск», была приятно удивлена!»

Фото: ТНТ

На ТНТ стартовал новый комедийный сериал «Отпуск» с Павлом Майковым, Татьяной Догилевой и Демисом Карибидисом в главных ролях. Это комедия про то, как под крышей одного дома будут уживаться две совершенно разных семьи с полярными менталитетами – северным и южным. Роль дочки владельца гестхауса Бори сыграла звезда Тик-Тока Валя Карнавал: для нее это стало актерским дебютом. В интервью Валя поделилась впечатлениями о своем первом кастинге, от съемок в Геленджике, и рассказала, каким должен быть идеальный отпуск для нее.

Вспомните момент, когда получили предложение прийти на кастинг «Отпуска». Что это были за эмоции? Как прошел кастинг?

- Когда я узнала о предложении пройти кастинг, конечно у меня был приятный шок, сначала не верилось. Я участвовала в самопробах и ни на что не рассчитывала, но в итоге, у меня получилось, и меня взяли на главную роль. Это был мой первый актерский опыт, я ничего не знала в начале съёмок, я делала все только так, как чувствовала, и от всего сердца.

Расскажите о вашей героине в сериале «Отпуск», вы с ней похожи?

- Со своей героиней мы не похожи психологически, да и по характеру разные, но игра актера в этом и заключается: уметь переживать жизни и разные состояния, которые тебе не присущи. В тот момент, я не была подготовлена, но все же справилась.

Фото: ТНТ

Знали ли вы, что будете играть вместе с такими актерами как Павел Майков и Татьяна Догилева? Смотрели ли какие-либо фильмы или сериалы с ними до этого?

- Когда увидела список актеров, конечно, я была очень приятно удивлена, ведь я смотрела большое количество сериалов и фильмов с их участием. Было безумно приятно играть вместе с ними в одном сериале.

Были ли сложности на съемках? Ведь вы не профессиональная актриса. С чем столкнулись впервые? Как помогали коллеги, давали ли какие-нибудь советы? Какие навыки как актриса вы приобрели после съемок сериала?

- Было сложно в первое время оказаться среди профессиональных актеров, но я очень быстро словила ритм и все актеры, даже самые опытные, помогали мне, поддерживали меня, давали наставления. В итоге все прошло хорошо.

Фото: ТНТ

Как ваши подписчики отреагировали на то, что вы снимаетесь для ТНТ?

- Все мои бандиты были рады за меня, плохих комментариев практически не было. Я почувствовала большую поддержку от своей аудитории, все с нетерпением ждали моих влогов со съёмочной площадки.

Съемки на море — здорово или отвлекает? Купаться хоть успевали?

- За три месяца съемок возле моря в Геленджике я ни разу не искупалась в море, потому что у меня были постоянные перелеты из Геленджика в Москву и обратно, можно сказать, я жила в небе и самолете. Бывало такое, что мы снимали сутки без сна и через час мне нужно было уже лететь в Москву, а про отдых можно было забыть. Но знаете, это круто, работа – это всегда хорошо.

Что для вас является обязательными атрибутами отдыха?

- Для меня отдых – это быть рядом с родными и близкими, и неважно, что окружает в этот момент, зима или лето, главное, быть с любимыми!

Фото: ТНТ

Недавно у вас вышла собственная книга. Как вам понравилось создавать книгу, и планируете ли новые?

- Создание книги – это очень кропотливый и сложный процесс, занимающий очень много времени, требующий сил, документации. Пока следующей книги не планируется, но я очень довольна проделанной работой, думаю, что для многих ребят эта книга станет лучшим другом и они найдут для себя заряд мотивации.

Перед Новым годом вы подарили своим родителям машину. Как выбирали, почему остановились именно на этой модели?

- Родителям я выбирала машину не по марке, а по удобству. Это кроссовер – высокая, большая и семейная машина на которой мама с папой смогут передвигаться без препятствий. Также в ней удобно развозить старшую сестру, племянницу, внуков. Главное, чтобы для всех было удобно и комфортно.

«Отпуск», по будням в 20:00 на ТНТ