Паралимпиец Фарзат Тимербулатов: «Курсы реабилитации помогают понять, что и без зрения можно жить»

18-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН СТРАНЫ

В Казань приехали реабилитанты из разных уголков России - соседних с Татарстаном регионов (Удмуртской Республики, Башкортостана, Оренбургской, Самарской областей, Пермского края) и удаленных от нашей республики (Ивановской, Амурской, Ростовской, Курганской областей), а также из городов и районов Татарстана.

Программа курсов Национального исламского благотворительного фонда длительностью один месяц многогранна и направлена на образовательную, психологическую, физическую адаптацию инвалидов по зрению. Проживание и обучение для реабилитантов бесплатные, вероисповедание участника не имеет значения.

Один из участников курсов - 58-летний уфимец Фарзат Тимербулатов, паралимпиец, многократный чемпион мира и Европы по легкой атлетике среди слепых.

Фарзат Мунирович - слабовидящий с рождения, учился в специализированной школе. С педагогами ему повезло: увидев спортивные способности мальчика, они помогли их развить.

Дальше был взлет - в 1984 - 1990 годы Фарзат стал 18-кратным (!) чемпионом СССР в беге на различные дистанции - от 400 до 5000 метров среди инвалидов по зрению. В составе паралимпийской сборной СССР он сражался за победы страны в течение семи лет, по 1991 год, а на Паралимпиаде-1988 в Южной Корее нес знамя страны, будучи капитаном команды. На Играх в Сеуле Фарзат Тимербулатов стал двукратным серебряным призером на дистанциях 800 и 1500 м.

Как спортсмен он особенно ценит организованность и серьезный подход к работе.

- Я здесь уже второй раз, в этом году приехал на курсы в «Ярдэм» целенаправленно, потому что в первый раз мне здесь понравилось всё, а особенно как четко и без сбоев организована работа всех служб: проживание, питание и другое, - отмечает Фарзат Мунирович. - Одно только медицинское сопровождение чего стоит: нам проводят массаж, утром и вечером проверяют артериальное давление, спрашивают, есть ли какие-то жалобы. И, конечно, здесь очень приветливо нас встречают.

УНИКАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА

За трудовую жизнь Фарзат Тимербулатов реализовался и как тренер, работая наставником в системе Общества слепых и став одним из первых тренеров Эльвиры Ибрагимовой, бронзового призера Паралимпийских игр 2006 года в Турине в биатлонной гонке на 7,5 км и серебряного призера Паралимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити в лыжной эстафете. Сейчас Фарзат Мунирович, имея судейскую категорию, участвует в соревнованиях по шоудауну (настольному теннису для слепых) в качестве судьи.

Эти знания используют и в «Ярдэм» - здесь он участвует в организации соревнований.

- В этот раз я приехал, чтобы повысить уровень своей компьютерной грамотности, но главное для меня - это изучать Коран, чтобы правильно читать намаз, верно понимать суры,- рассказывает Фарзат Мунирович. - Преподаватели на курсах очень хорошо разъясняют. Когда такие педагоги и обучаешься в группе, а не дома в одиночку, учеба получается полноценной.

Я был на разных оздоровительных программах и думаю, что курсы по проекту «Видеть и слышать сердцем» - особенные. Здесь уникальная атмосфера, теплая. Такое отношение и ученикам передается: люди во всем друг другу помогают, например, на экскурсиях. Уезжаешь домой с зарядом позитива.

Но помощь «Ярдэм» для многих становится бесценной. В первую очередь для тех, кто потерял зрение в зрелом возрасте. Это может стать моментом слома, полной потери ориентиров, считает Фарзат Тимербулатов:

«Это трагический момент, и в такое время нужна помощь, чтобы люди адаптировались, получили импульс к жизни, поняли, что без зрения тоже можно жить и реализовываться. Реабилитационные курсы НИБФ «Ярдэм» для человека в этой ситуации просто незаменимы».

Благодаря своей социальной значимости проект «Видеть и слышать сердцем» в 2020 году одержал победу во втором конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Программа курсов реализуется за счет средств гранта и собственных средств фонда, формирующихся из пожертвований неравнодушных людей.