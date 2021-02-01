Танцуем вместе с проектом «Живые танцы»

Занятие инструктора из Подмосковья Вячеслава Колодко.

Старшее поколение, люди с ограниченными возможностями и родители детей с ОВЗ могут присоединиться к онлайн проекту.

«Появилась уверенность в себе, и ушла тоска», «Стала больше успевать и даже немного похудела», «Прибавилось сил», «Стало проще смотреть на жизненные ситуации», «Легкость в теле и душе» - это отзывы участников проекта «Живые танцы» после двух месяцев занятий.

«Живые танцы» - проект, предлагающий танцевально-оздоровительное движение онлайн или в зале в вашем городе. В проекте зарегистрировалось уже более 700 человек, из них более трети активно участвуют в проекте, в основном, находясь у себя дома, присоединяясь к групповым онлайн конференциям. Не важно, где живет человек, можно подключиться к любому из 18 регулярных занятий. Например, с инструктором из Подмосковья танцуют участники из Дальнего Востока, Алтайского края, Уфы и Сочи. Кроме необходимой физической активности они получают еще и возможность теплого общения.

В непростой нынешней ситуации замена очных групповых занятий в зале на онлайн-классы оказалась очень эффективной. Мы опросили 150 человек. Абсолютно все участники отметили, что «Живые танцы» помогают улучшить самочувствие и более оптимистично смотреть на жизнь. А для многих онлайн занятия стали единственной возможностью получить рекомендуемую для здоровья физическую нагрузку, оставаясь дома.

Подключится к занятиям можно из любого места.

Расписание занятий – гибкое, мы можем предложить удобное время каждому. Записаться на занятия можно на сайте Живыетанцы.рф.

- Мы связываемся с зарегистрировавшимися и помогаем подключиться к занятиям, установить и освоить нужную для связи программу на телефон, планшет или компьютер. За 5 месяцев работы проекта мы обучили уже более 100 человек новой для них возможности заниматься онлайн, а 20 человек пользуются нашими планшетами, - рассказывает руководитель проекта Марина Несмелова.

Потоки благодарности к ведущим проекта растут и наполняются трогательными историями участников.

Мама особенного ребенка из Оренбурга Гульсина Камильевна:

«Я почувствовала себя самоценной личностью, когда стала отводить время и место для себя на Живых танцах. Тело отдыхает, а душа наполняется жизненной энергией. Чувствую себя наполненной и способной дарить любовь своим близким и миру! Благодарю за возможность посещать проект бесплатно, иначе я бы не смогла позволить себе систематическое посещение занятий».

Проект «Живые танцы» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Он направлен на поддержание хорошего самочувствия старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, родителей особенных детей в условиях пандемии.