Молодцы дети! - театр Моды Солнечный Мир провел модный показ в ТЦ Франт

29 января наш театр Моды Солнечный Мир презентовался на модном показе в ТЦ Франт. Ещё больше людей узнали о нас! Увидели, какие прекрасные и воспитанные дети занимаются в нашем театре. Для нас выступать с театром моды Ильдан Лик с 32 летним опытом работы на подиуме, большая честь! Многие из Наших детей впервые выступали на профессиональном показе! Всё прошло замечательно! Дети справились на отлично!

Сказывается настрой и выступления на фестивалях. Молодцы дети! Молодцы их родите

ли! Смогли собрать, настроить! Всех благодарю за деток за настрой за собранность! Впереди нас ждёт много нового и интересного! Включайтесь!

Самое главное дети настолько влились в Модельный показ, их трудно найти среди всех.

Было очень приятно видеть, как Старшие модели помогают подниматься на подиум нашим Солнечным детям.

СПРАВКА

Студия театр моды «Солнечный мир» начала свою деятельность летом прошлого года, выступив на благотворительном концерте по сбору средств на покупку инвалидной коляски для одного ребенка уже в июле. В августе выступили на городском мероприятии «Парад детей», а в сентябре поучаствовали во Всероссийском проекте «Добрая волна».

В сентябре 2020 года театр преобразовался в студию, расширил свои возможности. И официально зарегистрировался как Автономная Некоммерческая Организация Студия Театр Моды Солнечный Мир для людей с Синдромом Дауна и другими интеллектуальными отклонениями и их братьев и сестер.

В театре занимаются дети и старше 18 лет, с удовольствием участвуют в тренировках их братья и сёстры. Мы открыты для всех детей и взрослых, у кого нет противопоказаний и кто хочет дарить тепло зрителям.