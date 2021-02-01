В Ульяновской области выясняют причины попытки суицида 11-летнего мальчика

Встреча с мальчиком в больнице. Фото: предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам ребенка в Ульяновской области

ЧП областного масштаба: в субботу в одну из больниц Ульяновской области был доставлен 11-летний мальчик. Причина получения им травм - попытка суицида. Медики успели спасти его и доставить в больницу.

Там мальчик пришел в себя и начал общаться с психологом. То, о чем он рассказал, стало поводом для привлечения к этой разбирательству в этой истории сотрудников следствия, полиции и органов опеки.

Мальчика в больнице уже навестила уполномоченный по правам детей в Ульяновской области Екатерина Сморода. Она во время беседы не только выяснила, что ребенок собирается вырасти и стать врачом-неврологом, но и ряд других подробностей.

После этого она в соцсетях выразила свое отношение к ситуации: "Формализм и бездействие субъектов профилактики на местах позволяет, порой, ситуации с неисполнением родителями своих обязанностей (взявшись снова исключительно устраивать свою личную жизнь, злоупотреблять алкоголем и проявлять беззаботность) привести к самым страшным ЧП".

Екатерина Сморода обратилась к следственному комитету Ульяновской области с просьбой особого контроля за ходом расследования произошедшего. Она потребовала от органов, обязанных в силу закона охранять права несовершеннолетних, принять незамедлительные меры реагирования – ведь ещё двое детей в этой семье до сих пор находятся в опасности. Всем медикам, которые сейчас помогают 11-летнему мальчику, она выразила свою признательность за оказанную ребёнку медицинскую помощь.

За историей мальчика лично следит и губернатор области Сергей Морозов.

Пока не сообщается точное место жительства ребенка, но уже известно, что он вместе с мамой и двумя младшими детьми проживает в сельской местности. Мама ведет асоциальный образ жизни, и, устав от этого, мальчик предпринял такие страшные меры.

Сейчас семья, в которой опасности подвергаются еще двое детей, взята на контроль, ведется доследственная проверка.