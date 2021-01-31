"И по почкам, и по печени прилетит": Казанцы жалуются на постоянные давки в трамваях

Сейчас по пятому маршруту курсируют 32 трамвая. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тема общественного транспорта в Казани сейчас как никогда актуальна. С начала года уже поднимались темы увеличения стоимости проезда, нехватки водителей и кондукторов, а также возгораний трамваев и троллейбусов. Теперь же жители столицы Татарстана жалуются на постоянные давки в салонах трамвая №5. Соответствующий пост появился в одной из соцсетей Казани.

- На остановках никого не волнует, что транспорт переполнен, все стараются залезть внутрь. Доходит до того, что даже двери не закрываются. Может пора вводить еще один трамвай на маршрут? Либо заменить эти на более вместительные варианты, - предложил житель Казани.

Как оказалось, с автором сообщения солидарны многие казанцы. В комментариях люди делились собственными историями. Винили в заторах даже школьников, которые, по словам "комментаторов", не снимают свои рюкзаки.

"Еще все как бараны встанут у дверей, хотя выходить им не нужно. И тупят, как инвалиды мозга. Внутри пустенько, а двери не закрываются. Еще с рюкзаками своими! Мама не научила в транспорте снимать. Расталкиваю таких: когда мне говорят: "там нет места", я отвечаю:" это для тебя там нет места, а я пройду".

"Особенно некоторые девушки поражают, такие милые с виду, ну никак не ожидаешь от них такой прыти, как начнут локтями работать, и по печени и по почкам прилетит, а что-то попробуешь сказать ещё и обругают, стоишь удивляешься и думаешь, день непростой что ли был?".

"Это реально так и есть. Давка каждодневная, что утром, что вечером. Все автобусы со стороны квартала доезжают лишь до Мегги, дальше идет только трамвай. Всегда поражалась этому факту.Центр города, а ходят только трамваи в сторону Проспекта Победы по этой дороге".

Отметим, что в мэрии Казани оперативно отреагировали на ситуацию, дав разъяснение под тем же постом.

- Как сообщили в Комитете по транспорту, городская маршрутная сеть составлена на основании результатов комплексного обследования пассажиропотоков. Согласно навигационной системе, на маршрут №68 выходят 8 автобусов, на маршрут №5 - 32 трамвая. Количество трамваев увеличили с 22 до 32 для сохранения комфортного интервала. Работу маршрута №5 взяли на особый контроль, - пояснили в официальном аккаунте мэрии Казани в соцсетях.

Отметим, что пятый маршрут минувшим летом "закольцевали". Теперь этот маршрут считается самым длинным в России. Его длина - 34 километра.