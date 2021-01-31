"Тар-тар Фест" и мобильный гид: Чем в Казани намерены заманивать туристов

В минувшем году из-за коронавируса турпоток заметно снизился. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сфера туризма Казани в период пандемии коронавирусной инфекции оказалась под особым ударом. Более двух месяцев самоизоляции привели к резкому сокращению турпотока и снижению темпов реализации соответствующих товаров и оказания услуг.

Директор Комитета по развитию туризма Исполкома Казани Дарья Санникова рассказала, что в период пандемии в ресторанном бизнесе наблюдался спад трафика на 30% по сравнению с 2019 годом. А гостиничный фонд и вовсе сократился на 8 объектов: часть из них закрылась, а другая – перепрофилировалась под аренду апартаментов.

Дарья Санникова напомнила, что Татарстан вошел в перечень регионов для реализации Федеральной целевой программы стимулирования внутреннего туризма в Российской Федерации. Например, туристы могли получить компенсацию за приобретенные туры в размере до 20%, если оплата туруслуг производилась через платежную систему «Мир». Сумма кешбека составляла от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, в июне стартовала программа «2+1» или «3 ночи по цене 2», когда при бронировании двух ночей в отеле подряд гостю предлагалась третья в подарок.

Принятые меры все же не смогли в полной мере оживить сферу туризма. «С учетом сложившейся ситуации мы перестроились на развитие внутреннего туризма. В наши планы по восстановлению индустрии входит ориентация на российских туристов. Общеизвестно, что туристы едут на популярные событийные мероприятия, многие из которых в прошлом году были отменены», – отметила Дарья Санникова. Она выразила надежду, что наряду с полюбившимися мероприятиями, такими как «Ночной велофест», фестиваль национального костюма Kazan Ethnic Fest, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», зимний фестиваль «КышДаКар-фест», пройдут и новые. Например, в августе планируется провести «Блогер-фест и Тар-тар фест».

- Для привлечения внимания планируется установить огромную сковороду, на которой будут готовить блюда из рыбы с дегустацией для гостей в рамках открытия или мастер-класса, – рассказала Дарья Санникова.

На фестиваль пригласят знаменитых блогеров и звезд кулинарного искусства, шеф-поваров. Также в планах – провести конкурс видеороликов «Влюбись в Казань». Для участия в нем необходимо будет снять видеоролик о местах, событиях или объектах города, которые обладают ярким туристическим потенциалом, и его в социальных сетях.

- Все мероприятия проходят в разное время года, тем самым мы стараемся нивелировать фактор сезонности в туризме и можем регулировать туристические потоки, – подчеркнула Санникова.

Для привлечения наибольшего числа туристов рассматривается вариант разработки мобильного приложения-гида по Казани.

- Приложение задумывается как личный помощник туриста, удобный агрегатор онлайн-сервисов в формате «одного окна». На площадке будет активно продвигаться наш город, его достопримечательности, а также интересные маршруты, различные мероприятия, – рассказала Дарья Санникова.

Президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов посоветовал включить в приложение заведения общепита, чтобы туристы знакомились с гастрономией Татарстана.