Губернатор Ульяновской области объявил траур по погибшим в ДТП в Самарской области

С места происшествия Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил траур по погибшим в дорожно-транспортном происшествии 29 января в Сызранском районе Самарской области. Среди 12 погибших в этой аварии - 10 жителей Ульяновской области. По предварительным данным, они ехали на заработки в Москву.

Авария произошла возле села Заборовка на трассе М5 "Урал". По предварительным данным, с фурой "Дафф" сначала столкнулся внедорожник "Шевроле Нива", а затем в прицеп врезался микроавтобус "Ситроен", в котором находились 24 человека. Во время первоначальных данных с места происшествия водитель грузовика допустил на скорости занос прицепа, и в него врезались другие участники дорожного движения.

На месте происшествия погибли 10 человек, еще двое позже скончались в больнице. Всего сейчас в медучреждениях находятся 12 пострадавших в этой аварии. Среди пострадавших - ребенок шести месяцев. Его состояние оценивается как тяжелое.

31 января в Ульяновской области объявлен днем траура по погибшим.

С родственниками пассажиров этого микроавтобуса работают психологи МЧС России.