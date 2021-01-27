В Татарстане завершается набор в «Школу фермера»

В пресс-конференции посвященной обучающему проекту АО «Россельхозбанк» «Школа фермера» приняли участие зам главы Минсельхоза Татарстана Ришат Хабипов, директор татарстанского филиала Россельхозбанк Ляля Кудерметова, ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев и председатель Аграрного молодежного объединения Татарстана Диляра Шувалова.

- Фермеры обеспечивают до половины всей произведенной сельхозпродукции в Татарстане и показывают самую устойчивую динамику и рост производства молока, мяса, увеличения поголовья, - отметил Ришат Хабипов.

Программу «Школа фермера» реализует Россельхозбанк совместно с Минсельхозом Татарстана. Обучение будет проходить на базе Казанского государственного аграрного университета.

Ляля Кудерметова рассказала, что обучение в Школе фермера начнется 24 февраля на базе Казанского аграрного университета по учебной программе «Агробизнес фермерского хозяйства». Итогом проекта «Школа фермера» станет защита бизнес-планов участниками, которые они подготовят в период обучения.

Также Ляля Кудерметова отметила, что на занятиях участники будут изучать основы ведения фермерского хозяйства, получать практические навыки по закрепленным направлениям. Практические занятия будут проходить на четырех площадках.

- Программа включает 252 часа профессиональной переподготовки по направлениям «Молочно-мясное скотоводство», «Птицеводство». Обучающимся будет предложено два варианта обучения — очное и дистанционное. Все, кто успешно пройдет обучение получат диплом государственного образца. Срок обучения – 2 месяца, — пояснил Айрат Валиев.

Предусмотрено также прохождение стажировки на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса и в лучших фермерских хозяйствах Татарстана.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.