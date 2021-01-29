Фонд «День добрых дел» стал победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье

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Экспертное жюри огласило в Нижнем Новгороде результаты X Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Приволжье. Победителем в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность» был признан фонд «День добрых дел» и проект «Театр без границ», который организация реализует совместно с Казанским ТЮЗом с 2019 года.

Идея проекта заключается в создании условий для культурного развития людей с нарушением зрения и слуха, возможности их социализации. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов.

Проекты участников X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье оценивали ведущие эксперты по коммуникациям, работающие в органах власти и крупнейших региональных и федеральных бизнес-структурах.

- Команда фонда «День добрых дел» занимается реализацией системных социальных проектов с 2009 года. Первый спектакль «Театра без границ» состоялся в 2019 году, за это время адаптированы шесть спектаклей из репертуара ТЮЗа, их, наряду с остальными зрителями, смогли с комфортом посмотреть свыше 450 человек с нарушением слуха и зрения. Хочется надеется, что наш проект также мотивировал и другие театры стать доступнее. Если в 2019 году в Казани было два спектакля с тифлокомментариями в двух театрах, то сейчас - для слабовидящих зрителей доступны уже 16 спектаклей в 4 театрах города. Очень приятно, что наш труд высоко оценили и в профессиональном сообществе. Благодарим жюри за признание - это будет и в дальнейшем мотивировать нас на новые интересные и полезные идеи и проекты, - прокомментировал основатель благотворительного фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов.

Из 52 работ, заявившихся на конкурс, в финал прошли 18 проектов из 6 регионов: Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской и Саратовской областей, Пермского края. Главный критерий оценки проектов – их воздействие на аудиторию. Эксперты также учитывали оригинальность замысла и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию проекта, эффективность проекта, соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году, зарегистрирован как некоммерческая благотворительная организация в 2012 году.

Среди основных проектов фонда:

- Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

- Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа.

- Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры