В Татарстан поступила новая партия вакцины от коронавируса

В ближайшие дни вакцина будет развезена по поликлиникам республики. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сегодня, 29 января, в Татарстан поступила новая партия вакцины от коронавирсуа «Спутник V» - 19,3 тысячи доз.

- В ближайшие дни она будет развезена по поликлиникам. С понедельника будут прививать согласно записи в листы ожидания. Напоминаем, что вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе, - сообщили в Минздраве республики.

Там также отметили, что сейчас в листе ожидания на прививку от COVID-19 находятся около 14 тысячи жителей Татарстана. Чтобы в него попасть, важно начинать записываться на прививку в своих поликлиниках уже сейчас.

Напомним, что, по последним данным, в регионе вакцину получили 12 777 человек, из них вторую инъекцию - 2 476 человек. Из полученной ранее вакцины было израсходовано 95,1% доз. «Спутник V» - двухкомпонентный препарат и между первой и второй прививкой должен пройти 21 день.