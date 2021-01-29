Уполномоченный по правам человека в Татарстане и фонд «Ярдэм» подписали соглашение о сотрудничестве

Ежегодно в последних числах января институт уполномоченного по правам человека в Татарстане подводит итоги работы в истекшем году.

Основным аналитическим документом, содержащим информацию о деятельности омбудсмена Татарстана, является ежегодный Доклад.

Традиционно перед его опубликованием Доклад обсуждается на предмет полноты и объективности на расширенном заседании Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан.

28 января 2021 года, члены Экспертного Совета с приглашением к обсуждению представителей Государственного Совета, Аппарата Президента, Кабинета Министров Республики Татарстан, государственных, правоохранительных, судебных, муниципальных органов, организаций науки, средств массовой информации, общественных правозащитных организаций и общественных помощников Уполномоченного в Министерстве культуры Республики Татарстан обсудили главный вопрос повестки – итоги деятельности в 2020 году, задачи на 2021 год и проект ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.

В выступлении Уполномоченного по правам человека в Татарстане был представлен краткий обзор практик работы омбудсмена и обзор проблемных ситуаций и примеров деятельности по случаям, когда, по нашему мнению, была выявлена необходимость принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Татарстан.

В рамках мероприятия Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и Председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов в целях развития и укрепления гражданского общества подписали соглашение о сотрудничестве. В дальнейшем стороны продолжат работу в улучшении условий реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями.