Прием заявок на конкурс мероприятий «Ближний круг» продлен до 7 февраля

Решение о продлении приёма заявок на конкурс было принято при проведении второго вебинара для потенциальных участников. На вебинар по написанию заявок зарегистрировались более 470 организаций, которые проявили повышенный интерес к конкурсу. Посмотреть запись вебинара можно по ссылке.

Конкурс мероприятий «Ближний круг» направлен на укрепление системы помощи старшим и создание форм сотрудничества между органами власти, НКО, бизнесом и местными сообществами. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные организации, которые занимаются общественной заботой о старшем поколении.

В заявку могут быть включены самые разные мероприятия: круглые столы, экспертные семинары, презентации практик, стратегические сессии, посвященные общественной заботе. Их участниками могут стать некоммерческие организации, органы власти, представители СМИ, бизнес, инициативные группы.

Победители конкурса получат финансирование на проведение своих мероприятий до 100 тысяч рублей.

Документы конкурса можно скачать на сайте.

Консультацию по конкурсу можно получить у грант-менеджера БФ «Хорошие истории» Кременицкой Оксаны по телефону: 8 (846) 207-52-53 или электронной почте: konkurs.fond2020@gmail.com.