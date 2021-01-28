Чего не хватило "Охотнику на монстров" Андерсона, и сколько вопросов он оставил без ответа?

Фото: кадр из фильма

Пол У. Андерсон экранизировал уже немало игр, последней из которых стала франшиза "Monster Hunter". В российский прокат “Охотник на монстров” вышел в четверг, 28 января. Однако у казанцев была возможность увидеть его на сутки раньше - предпоказ состоялся в кинотеатре “Сувар Плаза”. Зрителям, правда, фильм понравился не очень. Большинство из них заявили, что, несмотря на действительно завораживающие сцены битв, сценарий очень посредственный. Корреспондент “Комсомолки” также побывала на мероприятии, и рассказала, чего не хватило ленте и почему этого от нее никто и не ждал.

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Главная героиня - лейтенант Артемис (Милла Йовович), и ее отряд бойцов попадают в параллельный нашему мир, где правят монстры. Оставшись одна, Артемис объединяет силы с парнем (Тони Джа), который, кажется, знает как им выжить и может помочь. После оказывается, что герой - местный, и в конце концов он приводит рейнджера к своим. Последние просят Артемис помочь уничтожить монстров и волшебную башню. Финальную битву прерывают титры.

Намек ли это на продолжение или создатели решили не заморачиваться финалом - неясно. Но зрители в этот момент выдохнули - главное, что фильм закончился.

ЧЕГО НЕ ХВАТИЛО?

Имя главной героини (и то неполное) мы узнаем только в конце фильма. До того единственное что мы знаем о лейтенанте - у нее есть семья. Возможно - просто муж, возможно - еще и дети. Артемис то и дело смотрит на обручальное кольцо и однажды обещает вернуться “домой” - не в свой мир в целом, а куда-то конкретно. Больше мы ничего не знаем, и потому не можем сострадать ей или переживать за ее жизнь. Это же касается всех остальных героев - плоских, скучных, одинаковых и не аргументирующих собственные поступки.

Вот Артемис хочет убить Охотника, а через минуту уже спасает его, словно так и должно быть. Вот напротив - Охотник хочет помочь Артемис, а через минуту бьет ее по голове. Вот они не понимают друг друга, а вот кивают, соглашаясь.

Как? Зачем? Почему? Так много вопросов, так мало ответов. Да, Артемис и Охотник эффектно убивать монстров, но разве это не мир последних, разве не они здесь хозяева? Для чего такая неоправданная жестокость?

Первую половину фильма на экране зритель видит только лейтенанта Артемис и Охотника. Они мало общаются друг с другом, и в какой-то момент можно привыкнуть к этому. Именно тогда - на экваторе ленты, появляются с десяток других людей и существ - местных, немцев и огромных котов. Все они врываются так неожиданно, что невозможно понять, кто они и для чего? Хорошие или плохие? Важные или нет? Спустя пару минут уже и они борются с монстрами. Да, создатели фильма, кажется, были больше заинтересованы в создании сцен уничтожения вертолетов, чем в логике сюжета, диалогах персонажей и экспозиции.

ПОЧЕМУ ФИЛЬМ ВСЕ РАВНО СТОИТ СМОТРЕТЬ?

За последние десять лет Пол У. Андерсон адаптировал достаточно видеоигр, чтобы зрители поняли, что все самое важное - монстров и экшн он выдает сразу. После первых 30 минут картин ничего нового и действительно важного уже нет.

Как режиссер Андерсон предсказуем и поклонники этого поняли. Несмотря на это, “Охотника на монстров” можно смотреть, вооружившись попкорном, потому что сцены битв того стоят.