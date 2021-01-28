"Думал, что он гомосексуалист и пристает ко мне": Экс-игрок "Ак Барса" рассказал о попытке стать актером

Ковалев играл в "Ак Барсе" в сезоне 2004/2005, на его счету 10 голов и 13 передач. Фото: ХК "Ак Барс".

Известный в прошлом хоккеист, поигравший за казанский "Ак Барс", а ныне главный тренер выступающего в КХЛ китайского "Куньлуня" Алексей Ковалев рассказал, как после завершения карьеры пытался стать актером. Причем, у него даже получилось сыграть в нескольких фильмах.

- Когда я закончил карьеру, я ходил на курсы актерского мастерства. Снимался в короткометражных фильмах в Монреале. Решил уйти из хоккея, понял, что в моей жизни его было достаточно. Но актерская профессия отнимает очень много времени. Пока найдешь роль, популярность и востребованность у режиссеров. Русского бандита играл. Был телохранителем у главного мафиози. А во французской короткометражке играл самого себя. Это комедия. У героя фильма есть частный дом на острове, и он любит рыбачить. И каждые выходные он приглашал к себе друзей. По фильму мы друзья и главный герой разрешил пожить у него, так как мой вымышленный дом еще строился. Я жил с его семьей, тренировался, готовился к сезону. В какой-то момент приезжает другой его друг, узнает меня и пытается со мной подружиться. Я же думаю, что он гомосексуалист и пристает ко мне. В другом сезоне этих короткометражек я играл хоккеиста, который закончил карьеру, впал в депрессию. И главный герой приглашает меня к себе, чтобы поднять настроение. А моему герою это все не очень интересно. Съемки были очень веселыми. Все актеры - комедийные. И во время съемок порой было очень тяжело удержаться от смеха, - цитирует Ковалева "Спорт-Экспресс".

Отметим, что Ковалев начал свою карьеру в далеком 1989-м, когда играл за "Динамо". Затем уехал в НХЛ, где стал звездой. Ковалев играл за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург", "Монреаль", "Оттаву" и "Флориду". Сезон 2004/2005, когда в НХЛ объявили локдаун, Ковалев провел в казанском "Ак Барсе", где в 39 матчах смог забить 10 голов и отдать 13 результативных передач. Закончил свою карьеру Ковалев в 2017 году, когда выступал за швейцарский "Фаст". Тогда ему было 44 года. Перед началом нынешнего сезона он впервые стал главным тренером, возглавив "Куньлунь".