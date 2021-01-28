Сериал “Отпуск” покажет зрителям, что любовь мало просто найти - за нее нужно бороться... даже на отдыхе

Фото: ТНТ

Занзибар это, конечно, хорошо - восточный берег Африки, чистейшие воды океана, пятизвездночные отели, all-inclusive, экзотические фрукты и зависть товарищей, которые остались дома. Но разве сравнится даже самый дорогой отпуск в Танзании с тем, как отдыхают россияне на курортах Краснодарского края? Разве можно привезти с другого континента такие истории, которые вспоминать будешь всю жизнь, но внукам никогда не расскажешь? Геленджик - место, где ежегодно влюбляются друг в друга, расстаются и меняют жизни десятки тысяч людей.

Красочно, весело и душевно об отдыхе в Геленджике уже готов рассказать телеканал ТНТ. Новый сериал “Отпуск” стартует уже 1 февраля - в разгар зимы телезрителям предлагают перенестись к берегу моря, почувствовать запах шашлыков и атмосферу южного гестхауса, и, возможно, понастальгировать о своих курортных романах.

По сюжету семья Беляевых из Норильска вот уже одиннадцатый год подряд приезжает в Геленджик. Тот же город, тот же гестхаус, тот же дядя Боря (Демис Карабидис), но в этот раз поездка перевернет их жизни. Лара (Юлия Подозерова) захочет подать на развод, а Сева (Павел Майков) - глава семейства, повзрослеть. Их старший сын Саша (Кузьма Сапрыкин) наберется смелости и сделает предложение руки и сердца подруге Люсе (Валентина Карнаухова), у которой уже есть парень.

Также зрителям предстоит познакомиться с очаровательной Мадиной (Катрин Асси), которую дядя Боря увел у самого крутого бизнесмена города Теймураза (Арарат Кещян), тещей Севы (Татьяна Догилева), младшим сыном Беляевых Филиппом (Радслав Куцов), парнем Люси (Светослав Королев) и его друзьями по кличке Мелкий (Максим Винокуров) и Ходор (Амир Гурбанов). Последние, кстати, суровые только с виду, а на деле очень добрые и даже приятные.

Фото: ТНТ

Словом, Сева борется со своим характером за любовь жены, Саша - борется с местными парнями за любовь подруги, дядя Боря - борется со своими комплексами и немного с Теймуразом за любовь девушки. И уже неважно северянин ты или южанин - любовь всем нужна одинаково.

“Отпуск” сериал добрый, теплый, а сюжет в нем разворачивается с такой скоростью, что не успеваешь заскучать. Актерский состав заинтересует любое поколение, ведь здесь и звезда соцсетей Валя Карнавал (Karna.val), и звезда “Универа” Арарат Кещян, и уже полюбившиеся опытным зрителям актеры Павел Майков и Татьяна Догилева. Несмотря на порой плоские шутки героев, они, равно как и гостеприимный Геленджик, заинтересуют всех.

«Отпуск» начнется с 1 февраля в 20:00 на ТНТ