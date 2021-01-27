Димитрий Павлюк: «Возьму с собой на остров молитвослов»

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Простой дояр из Белгородской области во время шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» поразил всех своей силой, ловкостью и победами практически во всех состязаниях. Обзаведясь фанатами, он решил монетизировать свою популярность и запустил YouTube-канал «Дима Фермер», где показывал свою незатейливую, но суровую жизнь в деревне. И зрители ответили ему благодарностью, проголосовав за Димитрия и отправив его вновь на Остров в новом сезоне, получившем название «Последний герой. Чемпионы против новичков».

Команда Павлюка составлена из победителей и участников предыдущих выпусков: это Елена Перова, Надежда Ангарская, Аида Мартиросян, Елена Барткова, Алексей Полихун и Александр Матвеев. Особняком стоит актёр Денис Шведов, у которого пока не было опыта участия в «Последнем герое».

На этот раз Павлюк целеустремлен как никогда – ведь победа поможет ему не только укрепить славу, но и поправить своё катастрофическое финансовое положение: у парня по-прежнему нет своей крыши над головой, и он перебивается случайными заработками.

Дима, как ты сам оцениваешь свой опыт блогерства? Что он тебе дал?

- Только проблемы со здоровьем (смеётся). Я там только и делал, что бухал. Люди такие – им интересен только трэш-контент. Так что я пока сделал паузу, надо найти работу сначала. И я ведь работал – крутил шаурму в Рязани. Но проходимость была маленькая. К тому же, до меня там работал человек, который не умел готовить шаурму и кормил людей фигнёй. По району тогда разнеслось, что шаурма у нас так себе, и мне пришлось это исправлять. Со временем у меня выработалась своя определённая клиентура – те, кто каждый день приходили за шаурмой только ко мне. Но в итоге хозяин точки уехал в Москву и сдал её в аренду.

Почему ты Димитрий? Для тебя принципиальна именно эта, церковная форма имени?

Так меня назвал отец. Я только потом узнал, что есть такой святой Димитрий. Но отец меня не в честь него называл, а просто. И при Крещении меня не надо было называть как-то по-другому. Папу тоже звали Димитрий, так что по паспорту я Димитрий Димитриевич. В паспортном столе шутили про фантазию родителей. Дедушка у меня был Дмитрий, а прадедушка – Димитрий. Мы не выбираем три вещи в нашей жизни: дату рождения, имя и дату смерти. Мы как Святая троица: три вещи не можем себе выбрать – как ни крути. Тайна жизни такова и есть.

С кем ты встречал этот Новый год?

Ни с кем, один. Так происходит каждый год с 2018-го. Когда любимой дочки рядом нет, для меня это не праздник. Хотелось бы, чтобы всё было как у всех – в семейном кругу, подарки под ёлкой и всё такое. Ну, ничего страшного. Всё равно все трудности – это ступени нашей жизни, ступени роста: как физического, так и духовного.

Как ты готовился к новому сезону «Последнего героя»?

- Никак. Всегда готов! Тут готовься – не готовься, всё равно: что будет – то и будет. Можно же готовиться – например, каждый день упорно плавать, а тебе в итоге придётся копать (смеётся). Я посмотрел все сезоны «Последнего героя» - этого достаточно.

На новых соплеменников и соперников настраивался как-то специально?

- Нет, все люди на этой игре ведут себя одинаково. Каким бы ты ни был в жизни, в этой игре невозможно победить, не создав коалиции. А тот, кто говорит, что ни в каких коалициях не состоял – это не так. Из прошлого своего участия я сделал для себя единственный вывод: все договариваются, все шепчутся между собой. Святым ты из этой игры не выйдешь по-любому. Из своих прежних соплеменников общаюсь только с Надей Ангарской. А что я могу сказать об остальных – я же их не знаю? Это, например, Алексей Полихун может публично делать какие-то выводы обо мне, хотя он со мной даже словом не обмолвился. Но он же провидец телевидения – по Системе Станиславского меня вычислил, как говорит. Ну, посмотрим, что (смеется).

Раскрой свой секрет – что тебе помогало выигрывать во всех состязаниях предыдущего сезона?

- Дочка - вот и все. Я всегда думал о ней. И сейчас я думаю о дочке. И прилечу туда – буду думать о дочке. Тоска по дочке – это то, что мне всегда помогает. Я держу её в голове, не забываю. Ну и упорство. Для меня «Последний герой» – это в первую очередь спортивный интерес: смогу или не смогу? А если смогу – то насколько смогу?

А как же физические тренировки?

- От пола отжимаюсь 60-70 раз, в этом плане форму не растерял. Весик, правда, чуть поднабрал – но и с 95 килограммами отжимаюсь, как раньше. На руках хожу, заднее сальто делаю – мне нормально. Я ходил в спортзал, думал похудеть на жиросжигательной программе, но получилось наоборот – масса только прибавилась.

Это не будет проблемой на Острове?

- Да похудею я на этом острове! Я от одного перелета с двумя или тремя пересадками похудею на 2 килограмма – мне летать совсем не нравится

Чего тебе не хватало в прошлый раз? И что ты теперь точно возьмёшь с собой?

- Бензопилы (смеется). На самом деле, я возьму с собой молитвослов, который подарил мне отец Михаил. В прошлый раз мне очень не хватало молитвослова: в свободное время читать его намного полезнее, чем лазить где-то и искать приключения на задницу. Молитва очень помогает: если какие-то недопонимание в племени или ещё что-то, то лучше уж про себя помолиться, чем ругаться – злом зла не искоренишь! А все это будет по-любому, я-то уже знаю. Но я не хочу в этом участвовать! Лучше отойду в сторону и буду вести наблюдательную деятельность.

Я еду туда, чтобы конкретно хапнуть адреналина и постараться победить – но не всегда исход зависит от нашего желания, такова жизнь.