Мать первоклассника кадетской школы Казани: "Примирение? Невозможно!"

Судмедэкспертиза обнаружила у мальчика из многодетной семьи следы побоев. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 27 января, в казанской кадетской школе №67 прошла встреча руководства учебного заведения, инспектора отдела по делам несовершеннолетних (ОПДН) и мамы первоклассника - Ольги. А все из-за скандала - по словам женщины, ее сына за шалость на уроке педагог-воспитатель оставил без обеда, а также в наказание заставил стоять в «планке», а после еще сильно толкнул в грудь.

Тогда руководство школы настаивала на том, чтобы признать все случившееся досадным недоразумением и примириться. Ольга требовала перевести педагога-воспитателя, который «отличился», подальше от первоклассников.

- В итоге администрация школы и тот самый педагог-воспитатель приняли решение - он более не будет заниматься начальными классами, и забирает свое заявление из полиции в отношении меня, а я не имею лично к нему никаких претензий, - сообщила Ольга «Комсомолке» результаты встречи. - Но никакого заявления в отношении применения насилия в отношении моего ребенка я не забирала и забирать не собираюсь! Дожидаемся решения судмедэкспертизы, и действуем дальше в рамках закона. Примирение? Невозможно!

Вот только у сотрудников управления образования Казани иная точка зрения. Они посчитали, что конфликт исчерпан и урегулирован полностью.

- Мама первоклассника забрала свое заявление и у нее больше нет претензий к педагогам, - заверили корреспондента «Комсомолки» в управлении.

Как на самом деле все обстоит - теперь выяснят сотрудники прокуратуры.

- Проводится проверка информации о насилии в отношении ребенка в военно-патриотическом образовательном центре - школы №67. При подтверждении информации о избиении ребенка, в отношении виновных будут приняты меры, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, что кадетская школа №67 в 2020 году уже становилась предметом прокурорских проверок. Тогда старшеклассники устроили издевательства над младшеклассником. Видеозапись попала в соцсети и к родителям детей. Последние заявили в правоохранительные органы о произошедшем. Во время проверки педагоги-воспитатели, которые должны были находиться рядом с детьми, заявили, что в тот день занимались заполнением документации и не успели должным образом проконтролировать детей. Тогда все виновные отделались дисциплинарными взысканиями.