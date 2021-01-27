В Казани планируют регулировать работу уличных музыкантов и художников

Фото: Алина НИЗАМОВА

Власти столицы Татарстана решили урегулировать работу уличных музыкантов, художников и артистов. Для этого планируется создать специальный документ, в котором пропишут упрощенный и установленный порядок выбора места для выступлений, чтобы не создавать неудобства как жителям домов, так и бизнесменам. При этом, в первую очередь, этот порядок будет введен на пешеходной улице Баумана.

Этот вопрос обсудили на круглом столе с участием начальника городского управления культуры Азата Абзалова, представителей общественности, жителей домов на Баумана, экскурсоводов, музыкантов и депутатов Казгордумы.

- Понятно, что всем угодить мы не сможем, но будем ориентироваться на мнения горожан. Важно, что мы никого не ограничиваем, – отметил на круглом столе Абзалов.

В свою очередь жители улицы Баумана пожаловались, на качество и слишком высокую громкость музыки выступающих. Они просят, чтобы артисты отказались от звукоусилителей и колонок.

На громкость, правда, уже звуковой рекламы на пешеходной улице обратила внимание и директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова – она мешает экскурсоводам рассказывать туристам о достопримечательностях.

Так, что участники круглого стола сошлись на том, что, в частности, новый порядок работы тех же уличных музыкантов должен включать в себя предельный уровень звука выступлений, а не только определение их мест.

Что касается последних, то одну из таких площадок предложили организовать на перекрестке улицы Баумана и Джалиля – около памятника с Казанским котом, еще одну около известного фаст-фуда. А вот от выступлений в метро придется в итоге отказаться. Как никак это очень важный объект с точки зрения гражданской обороны.

В дальнейшем же, по мнению Азата Абзалова, упрощенный порядок должен позволять музыканту резервировать себе место с помощью смартфона.

Также, по словам чиновника, принято решение отдельно проработать вопрос по деятельности аниматоров в ростовых фигурах – зебрах, коней и лосей. Поступают жалобы на то, что они обманом выманивают деньги за фотографии с ними. А именно не оглашают цену за эту услугу перед тем, как снимок будет сделан.

К слову, принять участие в разработке нового порядка смогут все желающие. Присылать свои замечания и предложения можно в управление культуры Казани на электронный адрес: kzn.kult@yandex.ru.