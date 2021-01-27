Не получим деньги - здание разбомбят беспилотники: в Чебоксарах детей эвакуировали из школы из-за угрозы теракта

Пока шла эвакуация, к зданию уже мчались представители силовых структур. Фото: МВД Чувашии

Тревожное сообщение получила 26 января директор средней школы №20 столицы Чувашии. На электронную почту учебного заведения пришло письмо, в котором говорилось о предстоящем теракте.

Как сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, пока неизвестный автор написал, что если администрация школы не отдаст 800 тысяч рублей, то к зданию на дронах-беспилотниках будет доставлена и сброшена взрывчатка, будет много невинных жертв. При этом о способах передачи требуемых денег в письме не было ни слова.

Прочитав все это, директор школы распорядилась срочно эвакуировать всех из здания. В считанные минуты в безопасное место было выведено 899 детей и 71 сотрудник учреждения. В это время к школе уже мчались представители силовых структур.

Пока саперы осматривали здание и прилегающую к нему территорию, правоохранители оцепили все вокруг и пускали людей в обход. В итоге даже что-либо напоминающее взрывчатку найдено не было. Небо над школой оставалось чистым - никакие дроны-беспилотники так и не прилетали.

В настоящее время, по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте". Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.