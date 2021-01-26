В Казани подозреваемого в убийстве семьи из трех человек арестовали прямо в больнице

Решение суда подозреваемый выслушал, находясь в койке. Фото: прокуратура Татарстана

В Казани прошло выездное заседание Ново-Савиновского районного суда по избранию меры пресечения для подозреваемого в убийстве сразу трех человек. 22-летний молодой человек находится в больнице и выслушивал принятое в отношении его решение, находясь в койке. После совершенного преступления парень, по предварительным данным, совершил попытку суицида, но его спасли и с серьезными травмами госпитализировали.

- По итогам выездного судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено- подозреваемый заключен под стражу до 8 марта 2021 года. Он будет содержаться в больнице для осужденных исправительной колонии №2, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в ночь на 7 января в доме на улице Чуйкова были обнаружены тела мужа, жены и их 18-летней дочери.

Ее мать раненная и вся в крови перед тем, как лишиться чувств, смогла выйти в подъезд, дойти до двери соседки и позвонить в дверь. Вышедшая на лестничную площадку женщина тут же вызвала «скорую», но было уже поздно – пострадавшая скончалась.

Вместе с медиками на место происшествия приехали правоохранители. Пройдя в квартиру убитой, они нашли в коридоре отца семейства, а в комнате так же зарезанную дочь.

Тело женщины нашли в подъезде, тело ее мужа в коридоре квартиры, а дочь в комнате. Фото: СУ СКР Татарстана

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, чтобы пробраться к телу девушки, полицейским пришлось потрудится. Дверь, за которой оно находилось, кто-то изнутри заблокировал столом. В комнате было открыто окно.

После был найден и подозреваемый в этой кровавой расправе над семьей – того самого 22-летнего молодого человека. Который оказался бывшим парнем убитой девушки. Как стало известно «Комсомолке», он пытался вернуть свою избранницу, но ничего не получалось, да и ее родители были против кавалера. К слову, молодой человек в попытках выяснить отношения подстерегал девушку и угрожал ей.

Дверь в комнату с убитой девушкой была подперта изнутри. Фото: СУ СКР Татарстана

По информации источника «Комсомолки», уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек периодически приходил в тот день к дому, где девушка жила со своими родителями.

Из-за полученных травм сам подозреваемый до этого дня находился в реанимации и не мог рассказать свою версию произошедшего. Теперь же ему предстоит сделать это уже в больнице при исправительной колонии.