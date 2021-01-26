Скандал в кадетской школе Казани: первоклассника оставили без обеда и поставили в «планку»

Мать ребенка пыталась заснять все на видео, но ей мешал мужчина-воспитатель. Мальчик в это время плакал и называл своего обидчика "товарищ майор". Фото: скриншот с видео

Скандал произошел в кадетской школе №67 Кировского района Казани. Первоклассника из многодетной семьи там не только оставили без обеда из-за шалости на уроке, но и в наказание заставили стоять в «планке». Мать мальчика – Ольга, утверждает, что при ней педагог-воспитатель даже сильно толкнул заплакавшего ребенка.

22 января Ольга приехала, чтобы забрать с занятий своих сыновей, один из которых поступил в первый класс. По словам женщины, не успела она припарковать машину, как ей позвонил старший из детей, учащихся в этой школе: «Мама, давай быстрей! Тут братика наказывают, и он плачет!».

Она буквально ворвалась в здание школы. По утверждениям Ольги, там она увидела, как двое ее сыновей стоят перед каким-то мужчиной в форме. Он был матери детей незнаком. Но так, как школа с кадетским уклоном, то присутствие там «военного» женщину не удивило. В тот момент ее занимала одна только одна мысль: «Понять бы, кто это и что происходит».

Поскольку незнакомец не спешил объясняться, а напротив, начал кричать на мальчиков: «Стоять!», а после, по словам Ольги, сильно толкнул в грудь ее младшего сына, который бросился к ней и заплакал.

Как удалось выяснить женщине, на уроке педагог класса, где учится мальчик, за непослушание – ребята кривлялись, мешали занятиям и почти устроили драку, выставила его вместе с другими из кабинета. Там, как уже рассказал матери сам первоклассник, и появился незнакомый педагог-воспитатель – тот самый «военный». Он запретил сыну Ольги идти в столовую и тот остался без обеда.

Но на этом наказание за шалость на уроке не закончилось. Как заверяет женщина, ее сына поставили в положение «планки» и в таком виде, а также в слезах, его застал старший брат. Ребенок устал, но «военный», по заявлению матери, не пожалел первоклассника – запрещал садиться на пол или вставать, удерживая у стены за руку.

Узнав об этом, Ольга стала громко возмущаться, на что к ней уже вышел классный руководитель и старший педагог-воспитатель. Первая из них так толком и не смогла ответить почему мальчик остался без обеда, а второй отказывался называть имя и фамилию незнакомого «военного». Который, к слову, даже хотел отнять мобильный телефон у Ольги, когда та попыталась заснять все на видео.

- Я ждала два дня, что нам позвонят и извинятся, но никто не торопился, - призналась «Комсомолке» Ольга. - Мы прошли судмедэкспертизу, у сына нашли ушиб грудной клетки, синяки на руке и грудине.

Спустя время женщину пригласили на встречу с директором кадетской школы. Только на ней она узнала и как зовут неизвестного «военного», что работает он тут совсем недавно. Мужчине поручили воспитание детей третьего и четвертых классов. Мало того, как рассказывает Ольга, мужчина уже успел подать на нее встречное заявление в полицию, в чем его поддержал педагогический коллектив учебного заведения.

- Он написал заявление о том, что я кричала матом, оскорбляла его. Как, когда? У меня есть видеозаписи, что я, несмотря на гнев и возмущение, держу себя в руках, - утверждает женщина в разговоре с «Комсомолкой».

Ольга также сообщила, что, несмотря на понимание ситуации, в школе ей намекнули, что она зря «раздула» скандал, мол, школа еще не оправилась от последнего скандала. Напомним, весной 2020 года во время выезда с детьми в летний лагерь педагоги-организаторы не уследили за ними, и старшие школьники устроили выяснение отношения с младшими. Все это было заснято на видео и выложено в соцсети. Увидев его ряд родителей поспешили забрать своих детей обратно домой. Шокирующий ролик в соцсетях отметили и в прокуратуре. Тогда после проведенной ею проверки все отделались дисциплинарными взысканиями.

К слову, в самой школе на звонок корреспондента «Комсомолки» ответили отказом что-либо объяснять по факту нового скандала: «Директора нет и неизвестно, когда будет».

Мы продолжаем следить за развитием ситуации.