Жительница Казани около года не обращалась в полицию, став жертвой мошенников

Проблемы начались, когда женщина попыталась вывести свои деньги со счета. Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию Казани пришла местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников, лишившись 400 тысяч рублей. Когда во время опроса и снятия показаний у женщины поинтересовались, когда все произошло, то она рассказала, что еще год назад.

Удивленным правоохранителям незадачливая жертва призналась, что до конца верила обманщикам, и надеялась, что вопрос вскоре решится сам собой.

По словам женщины, еще в январе 2020 года она зарегистрировалась на сайте трейдерской бирже. Она получила рассылку, прочла и вдохновилась.Еще бы, ей предлагалось быстро заработать в интернете, причем особенно не утруждаясь.

Так, жительница Казани прошла небольшое обучение, и перечислила стартовый капитал - это был обязательный взнос, про который ей рассказали сотрудники компании. Перевела на свой аккаунт на платформе трейдерской компании те самые 400 тысяч рублей. Первое время какое-то движение средств на сайте женщина видела, но когда в апреле захотела снять заработанную сумму, то у нее ничего не получилось.

Все ее запросы - устные и письменные, компания игнорировала, по телефону не отвечали. А вскоре женина обнаружила, что ее личный кабинет на сайте и вовсе заблокирован.

Подождав около года, жительница Казани, наконец, решилась обратится в полицию.

- Возбуждено головное дело по статье "Мошенничество". Идет розыск причастных к этому преступлению, - сообщили в УМВД Казани.

Отметим, что в Татарстане это не первый случай, когда люди теряют огромные деньги, пытаясь заработать на бирже. Так, например, еще одна жительница Казани из-за мошенников лишилась почти 700 тысяч рублей, пытаясь вывести свои деньги с брокерского счета.

А бизнесмен из Набережных Челнов и вовсе потерял более 9,5 миллиона рублей из-за брокерской компании, зарегистрированной в Швейцарии.