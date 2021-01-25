Завершился проект «Мир Онлайн для старшего поколения»

Фото: Ильдус Зяппаров

«Любой, кто перестает учиться, стареет, и не важно, сколько ему лет: двадцать или восемьдесят. Любой, кто продолжает учиться, остается молодым. Самая великая вещь в жизни — это сохранять свой разум молодым»

Генри Форд.

Проект «Обучение людей старшего поколения работе с интернет-сервисами «Мир Онлайн для старшего поколения» реализовывался Фондом «АЗАМАТ» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации.

Основным направлением проекта являлось обучение людей старшего поколения навыкам компьютерной грамотности и пользованию современными "Интернет-сервисами", в том числе мобильными приложениями, с целью повышения качества их жизни и социализации.

Мероприятия проекта состояли из двух частей:

Первая часть. Проведение обучений для жителей Казани и Чистополя, в рамках которых участники научились пользоваться государственными порталами и сайтами, интернет-поисковиками, различными мессенджерами, электронными банковскими продуктами, мобильными приложениями, социальными сетями и др. Все обучившиеся получили сертификаты о прохождении курса. Участники занятий обрели не только новые знания, но и новых друзей, общение с которыми легко завязывалось за чашкой чая.

Вторая часть. Создание 4-серийного обучающего мультфильма на русском и татарском языках, его трансляция в популярных средствах массовой информации и показ в социальных учреждениях для проживания пожилых людей. Мультсериал размещен в открытом доступе на ютуб-канале «Учимся везде, учимся всегда!» и доступен к просмотру всеми желающими.

Фото: Ильдус Зяппаров

Проект «Мир Онлайн для старшего поколения» завершился, но мы надеемся, что стремление наших выпускников к освоению новых знаний на этом не остановится! Благодарим всех, кто принимал участие в проекте!

Фото: Ильдус Зяппаров

И до новых встреч!

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