Солнечный театр Моды

Елизавета Чурикова- Маленькая принцесса Татарстана 2017, официально признанная детская подиумная модель - Москва 2019 год. Фото: Ришат Муллануров

А все почему? Потому что занимаются в нём Солнечные дети, родившиеся с генетическим отклонением - Синдромом Дауна. Эти дети наделены удивительным дружелюбием, открытостью к миру, простотой и доверчивостью.

Несмотря на то, что зачастую их речь затруднена и социализация в нашем мире происходит достаточно сложно, мамы этих потрясающих деток создали театр, в котором абилитация и раскрытие максимальных возможностей для детей наиболее благоприятны. В театре можно заниматься моделингом, дефиле, актерским мастерством, хореографией. Это тот островок счастья, в котором «солнечные дети» могут найти занятие по вкусу, по своим возможностям и пристрастиям.

К основным направлениям можно отнести: хореографию и ритмику; дефиле; дизайн одежды (с занятиями на развитие вкуса и стиля с использованием рисования, аппликации для развития мелкой моторики); фотопозирование; игротеку с приобретением навыков работы в команде; съемку для печатных изданий: календарей, буклетов, журналов, постеров и т. п.; участие в благотворительных мероприятиях; организацию встреч иногородних гостей и мероприятий для детей театра-студии; участие в фестивалях и конкурсах разного уровня и творческой отчетной деятельности; а также организацию массовых интернет-мероприятий, включая флеш- моб и мастер-классы для детей и их родителей.

Студия театр моды «Солнечный мир» начала свою деятельность летом прошлого года, выступив на благотворительном концерте по сбору средств на покупку инвалидной коляски для одного ребенка уже в июле. В августе выступили на городском мероприятии «Парад детей», а в сентябре поучаствовали во Всероссийском проекте «Добрая волна».

В сентябре 2020 года наш театр преобразовался в студию, расширил свои возможности. И официально зарегистрировался как Автономная Некоммерческая Организация Студия Театр Моды Солнечный Мир для людей с Синдромом Дауна и другими интеллектуальными отклонениями и их братьев и сестер.

В нашем театре занимаются дети и старше 18 лет, с удовольствием участвуют в тренировках их братья и сёстры. Мы открыты для всех детей и взрослых, у кого нет противопоказаний и кто хочет дарить тепло зрителям.

Следует сказать, что дети очень любят выступать и дарить радость окружающим, заряжая всех своим настроением. Совместные мероприятия очень нравятся ребятам и поэтому никто не остается в стороне. С чего всё началось? С девочки, которая очень хотела танцевать, а хореографов не было. С Маленькой принцессы Татарстана 2017 года Лизы Чуриковой и её друзей Алмаза, Марии, Камиллы, которые очень любят выступать. Хочется сказать про Лизу Чурикову, нашу приму - девочка в осенней сессии 2019 года Estet Fashion Week в Москве получила признание жюри как детская подиумная модель с синдромом дауна в официальном видеопоказе Ирины Шарлау.

В январе 2020 года она выиграла титул «Мисс Fashion Models» на конкурсе моделей в Москве; в марте 2020 года поздравила мэтра Высокой моды Славы Зайцева с днем рождения. Лиза дважды удостоена звания лауреата 1-й степени по хореографии на конкурсе Сфорзандо, «#Ятанцевастее», и является финалисткой конкурса новые имена в Art Open World.

За этот год, не самый простой и не самый лёгкий выросли творческие способности детей. Мария, Инсаф, Арсений, Алмаз, Кирилл выступили впервые с сольными намерами на конкурсах и на благотворительном мероприятии для детей с ОВЗ в Туган Авылым. Елизавета, Мария, Камилла снялись в социальном ролике «Солнечная улица». У театра очень много планов. Мы хотим, чтобы наши дети развивались в творчестве. Участвовали в рекламе. И не только социальной. У нас есть хорошая поддержка со стороны министерства культуры РТ и театра Моды Ильдан-Лик. Пока у театра нет финансовой поддержки. Всё ложится на плечи родителей. Но мы очень надеемся. Мы надеемся и на благотворительную помощь со стороны организаций и граждан, сочувствующих и поддерживающих нашу деятельность. Самое главное в деятельности этого особенного театра – радость, которая распространяется на всех: детей, их родителей и многочисленных зрителей. а делиться радостью – что может быть лучше?!