Погода в Татарстане на эту неделю

Так, из осадков в республике ожидается мокрый снег и морось. Фото: Андрей КОПАЛОВ

26 января Татарстан попадет под влияние гребня антициклона, но при этом республика будет находится в тепловой воздушной массе, сообщает региональный Гидрометцентр. Так, ночью ожидается от -2 до -7 градусов, а днем – от 0 до -5, на дорогах сильная гололедица.

В среду, 27 января, ночью температура воздуха понизится – от -4 до -9, при прояснениях до -13 градусов. Днем к границам Татарстана приблизится атмосферный фронт. Местами ожидаются небольшой мокрый снег и сильный ветер до 15 м/с, температура воздуха будет в пределах от -2 до -7 градусов.

В четверг, 28 января, прогнозируется примерно такая же погода. Разве, что добавится снегопад и морось, правда, днем в основном без осадков, а также немного усилится ветер – до 16 м/с.

До конца этой недели, да и месяца в целом, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе сохранится слабоморозная погода, местами с небольшим снегом.

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