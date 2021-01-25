Кузьмин вернулся на поле, а Игнатьев забивает в каждом матче: Итоги первого сбора «Рубина» в Турции

Фото: ФК "Рубин".

Первый турецкий сбор «Рубина» стал уже историей. Если первую неделю команда усилено тренировалась, то под конец сбора подопечные Слуцкого прошли проверку боем, сыграв два товарищеских матча. Первым соперником стал белградский «Партизан». Один из самых титулованных клубов Сербии готовится к возобновлению сезона. Причем, если в России второй этап чемпионата начинается в самом конце февраля, то сербские клубы возобновят сезон уже в начале последнего месяца зимы.

БОЕВОЙ СОСТАВ И РЕЗВОЕ НАЧАЛО

На матч с идущим после первого круга на втором месте в чемпионате страны «Партизаном» Леонид Слуцкий отрядил фактически оптимальный состав. Разве что не было Ин Бома, которому дали отдохнуть. В остальном - боевой состав. Дюпин в воротах, Зотов, Уремович, Старфельт и Самошников в защите, Абильдгор, Шатов, Йевтич, Кварацхелия и Макаров в середине поля и на острие атаки Деспотович.

Казалось, что белградцы будут действовать первым номером, но на деле вышло иначе. Казанцы играли бодро и свежо, раз за разом заставляя соперников обороняться. Уже на 12 минуте Макаров получил мяч на углу штрафной и хлестко пробил в нижний угол - 1:0.

Спустя 10 минут тот же Макаров получил мяч примерно в том же месте, но на сей раз решил не бить, а выкатил идеальный пас на Йевтича, которому оставалось только забить в пустые ворота и наблюдать за оцепеневшими голкипером с защитниками.

У сербов в атаке мало что получалось, а вот казанцы поймали кураж. Еще до перерыва «Рубин» довел счет до крупного. Сербы потеряли мяч в центре поля и Кварацхелия завершил быструю атаку точным выстрелом в дальний угол.

ПРИВЕТ ОТ НАТХО И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

В перерыве Слуцкий сделал ряд перестановок. В частности, на поле появились японец Сайто и бывшие игроки «Тамбова» Грицаенко и Костюков, находящиеся на просмотре.

Во втором тайме сербы получили право на пенальти. К точки подошел бывший игрок «Рубина» Натхо и свой шанс использовал. Впрочем, почти сразу казанцы восстановили перевес в три гола. Йевтич шикарным пасом на Косарева отрезал половину игроков «Партизана» и молодой форвард «Рубина» точным ударом в девятку открыл счет своим голам за команду.

На 75 минуте «Партизан» вновь получил право на пенальти, а защитник «Рубина» Зотов получил красную карточку. Равнозначной замены защитнику не нашлось и на поле вышел...Олег Кузьмин, завершивший карьеру два года назад. Впрочем, картины помощник Леонида Слуцкого на поле не испортил.

- Молодой, перспективный, интересный. Чуть-чуть медленный, но, уверен, за счет работы сможет прибавить, - иронично оценил появление Кузьмина на поле Леонид Слуцкий.

В концовке сербы реализовали пенальти и вновь сократили разрыв до двух голов, но последнее слово все же осталось за «Рубином».

На 85 минуте уже казанцы получили право на пенальти. К точке подошел Игнатьев и был точен. Иван вновь смог отличиться только с пенальти, но главное все же сам факт гола. 5:2 - яркая и убедительная победа «Рубина».

- В первом тайме было важно, потому что мы играли составом, приближенным к основному, посмотреть на игровую модель, на рисунок, на физическое состояние. Во втором тайме, когда уже сделали большое количество замен, игра разбилась на эпизоды. Здесь уже важно скорее делать индивидуальные оценки. Практически невозможно сохранить качество игры, когда ты делаешь по девять перестановок в стартовом составе, - подвел итог матча наставник «Рубина».

ИГНАТЬЕВ ЗАБИЛ С ИГРЫ!

Вторым соперником на сборе стал «Сочи». Южане в этом сезоне наделали немало шума и находятся в лидирующей группе, всерьез претендуя на место в еврокубках. Понимая статус поединка, хоть и товарищеского, Слуцкий выставил все тот же боевой состав, что появился с первых минут и в матче с «Партизаном». Разве что пост №1 доверили Медведеву, а не Дюпину.

Сочинцы начали матч активнее и быстро повели в счете благодаря усилиям Артура Юсупова. Казанцы бросились отыгрываться и создали достаточно моментов, но реализовать смогли только один. Хвича Кварацхелия обокрал Ибрагима Цаллагова, вышел один на один и переиграл Сослана Джанаева. Правда, почти сразу «Сочи» вновь повели в счете. Точным ударом отметился Антон Заболотный.

Во втором тайме у обеих команд произошли значительные изменения. В новых сочетаниях казанцы выглядели значительно сильнее оппонентов и сумели забить два безответных гола. Сначала Кварацхелия заработал пенальти и реализовал его, а затем с игры, именно с игры, отличился Иван Игнатьев, замкнувший прострел Георгия Зотова. 3:2 – «Рубин» пока непобедим в Турции.

- В первом тайме и у них, и у нас играл прообраз стартового состава на данный момент. Первый тайм вышел богатым на события, и счет 1:2, и грубые индивидуальные ошибки, и большое количество моментов, которые мы не реализовали. Один Деспотович наверно мог в первом тайме оформлять хет-трик. То есть такой хороший качественный спарринг. Не всегда такой встретишь на сборах. Я думаю, что у команд Российской Премьер-лиги, учитывая, что они хорошо друг друга знают, все равно есть внутренне противоборство, которого нет в товарищеских матчах с иностранными командами. Во втором тайме уже было сделано большое количество замен, в том числе у нас и у соперника. Второй тайм мы уже играли, считаю, с достаточно ощутимым преимуществом. В целом, выигрывать приятно всегда, но, повторюсь, наверно результат не является основополагающим на сборах, - прокомментировал победу Леонид Слуцкий.

«ХОРОШИЙ СБОР»

Одним из важных событий на сборе стал дебют за «Рубин» японца Сайто. Кроме того, постепенно вливаются в состав Грицаенко и Костюков. По мнению наставника «Рубина», все трое – неплохо поработали на сборе.

- Мицуки Сайто подтверждает ровно все то, что мы про него знаем. Ему не нужно готовиться к сезону, ему нужно отдыхать, потому что с февраля по декабрь он провел 35 полноценных матчей по 90 минут, поэтому скорее должны его правильно подвести и не очень много давать ему тренировочной нагрузки. Что касается Костюкова и Грицаенко, то Костюков не смог принять участие в матче из-за небольшого повреждения. Грицаенко в двух играх, которых играл, каких-то серьезных ошибок не совершал, - отметил Слуцкий.

Подводя итоги сбора, наставник «Рубина» отметил, что практически все из запланированного списка удалось реализовать.

- Хороший сбор. Сбор всегда можно оценивать по двум составляющим. Первое – не вмешалась ли погода, не срывались ли из-за нее занятия, и здесь у нас на первом сборе все было хорошо. Второе – количество травмированных игроков и игроков, которые выбывали на какое-то количество дней. Мы понимали изначально, что ни Меркулов, ни Бакаев не будут у нас работать в общей группе на первом сборе, среди остальных большого количества травм нам удалось избежать, - подчеркнул Слуцкий.

Сейчас футболисты «Рубина» получили пару дней выходных, но уже 28 января казанцы вернутся в Турцию на второй сбор. На сей раз подопечные Слуцкого сыграют три товарищеских матча – против «Химок», московского «Динамо» и «Нижнего Новгорода».