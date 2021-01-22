Стала известна погода в Татарстане на 23 и 24 января

Будет идти снег, местами мокрый, также прогнозируется дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту субботу, 23 января, Татарстан будет находится в передней части обширного североатлантического циклона. Так, если ночью температура воздуха, например, в северных и восточных районах может опуститься до 27 градусов мороза, то днем ниже -12 (на юго-западе региона от -1 до -6) не ожидается, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По его прогнозам, в субботу днем также ожидается слабая метель, да и то только местами, снег и южный ветер с порывами до 13 м/с.

В воскресенье же Татарстан попадет под влияние теплого сектора циклона. В районы начнет поступать влажный воздух, температура воздуха повысится – ночью не ниже -12, а днем от -1 до +3 градусов.

Вместе с этим в регион придут осадки в виде снега, в том числе и мокрого, а утром и днем возможен еще и дождь.

Теплая погода должна сохраниться и в понедельник, 25 января, причем все так же с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток ожидается в пределах от -3 до +2. Что превысит норму по средним показателям на 10-13 градусов.

Метеорологи предупреждают, что во время такой оттепели и осадков может происходить сход снега с крыш зданий.

По предварительному же прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 26 января, ночью ожидается от 0 до -5, днем около 0 градусов. Холод начнет возвращаться в среду, 27 января.