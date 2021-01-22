Взрыв на нефтяном предприятии в Татарстане: число пострадавших возросло до трех человек

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

Стало известно о том, что число пострадавших в результате взрыва в Сармановском районе возросло до трех человек. Так, еще один рабочий обратился за медпомощью с переломом плеча и ушибом груди, также она понадобилась и водителю грузовика-компрессора – у него ссадины. Сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, сегодня, 22 января, хлопок прогремел на территории нефтяного предприятия в селе Большое Нуркеево Сармановского района. Там после реконструкции проверяли на надежность емкость для нефти объемом 50 кубометров. Делали это при помощи сжатого воздуха. Емкость должна была выдержать давление в девять атмосфер, но взорвалась уже при шести атмосферах. В результате чего на месте погибли двое рабочих. Также пострадал и еще один – мужчина работал на отдалении, но, несмотря на это, он все же получил травмы. Его с переломами конечностей госпитализировали в БСМП Набережных Челнов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Его расследование находится под особым контролем прокуратуры Татарстана.