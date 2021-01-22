Взрыв на нефтяном предприятии в Татарстане: из-за гибели людей возбудили уголовное дело

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

По факту взрыва емкости на нефтяном предприятии в Татарстане, который унес жизни двух рабочих, возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"

- Расследование взято на особый контроль надзорного ведомства, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в эту пятницу на территории ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" ("МНКТ") в селе Большое Нуркеево Сармановского района произошел взрыв. В результате которого, по погибли двое рабочих - 49-ти и 47-ми летние мужчины. Еще один 47-летний рабочий Его с переломанными конечностями доставили в БСМП Набережных Челнов.

Как стало известно, после реконструкции емкости для нефти объемом 50 кубических метров начали проверять с помощью сжатого воздуха. Но что-то пошло не так и она не выдержала даже запланированного давления.

Согласно новым подробностям, испытаниями занимались погибшие сотрудники "МНКТ". В свою очередь пострадавший - сотрудник ООО "РНК", в момент взрыва трудился на отдалении от места происшествия. Тем не менее мужчина был травмирован в результате ЧП.